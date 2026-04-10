Ахтямов отразил 39 из 44 бросков в игре с «Айлендерс». Вратарь «Торонто» впервые вышел в старте в матче НХЛ

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).
Это был второй матч 24-летнего россиянина в лиге и первый — в старте. Он отразил 39 из 44 бросков (88,6%).
В сезоне АХЛ на счету Ахтямова 36 матчей за «Торонто Марлис» в этом сезоне — 20 побед, 90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,90.