Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
буллиты
Сиэтл
3
:
Вегас
3
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
Ак Барс
2
«Колорадо» выиграл регулярку НХЛ — в 4-й раз в истории клуба. Обладатели трофея Президента не берут Кубок Стэнли с 2013 года

«Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, обеспечив себе первое место в общей таблице после победы над «Калгари» (3:1).

Клуб из Денвера набрал 114 очков в 78 играх и стал недосягаемым для ближайшего конкурента — «Каролины» (108 в 79).

«Эвеланш» стали победителями регулярки в 4-й раз в истории клуба (1996/97 — в плей-офф уступили в финале конференции, 2000/01 — выиграли Кубок Стэнли, 2020/21 -уступили во втором раунде).

Отметим, что обладатели трофея Президента не выигрывают Кубок Стэнли с сезона-2012/13, когда это удалось «Чикаго». Тот сезон был сокращенным из-за локаута, в полном сезоне дубль в последний раз удался «Детройту» (2007/08).