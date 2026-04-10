«Колорадо» выиграл регулярку НХЛ — в 4-й раз в истории клуба. Обладатели трофея Президента не берут Кубок Стэнли с 2013 года

Клуб из Денвера набрал 114 очков в 78 играх и стал недосягаемым для ближайшего конкурента — «Каролины» (108 в 79).
«Эвеланш» стали победителями регулярки в 4-й раз в истории клуба (1996/97 — в плей-офф уступили в финале конференции, 2000/01 — выиграли Кубок Стэнли, 2020/21 -уступили во втором раунде).
Отметим, что обладатели трофея Президента не выигрывают Кубок Стэнли с сезона-2012/13, когда это удалось «Чикаго». Тот сезон был сокращенным из-за локаута, в полном сезоне дубль в последний раз удался «Детройту» (2007/08).