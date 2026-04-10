Кучеров набрал 128-е очко в сезоне и на 5 отстает от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. Маккиннон замыкает топ-3 — 126 баллов при 1 игре в запасе

32-летний россиянин (23:12, 1 бросок в створ) набрал 128-е очко в сезоне и повторил свой второй результат в карьере (личный рекорд — 144 балла, 2023/24). У него 43+85 в 73 играх.
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая 5 очков пятикратному обладателю трофея Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (133 в 79, 47+86).
Замыкает топ-3 форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, сегодня набравший 3 (1+2) очка в матче с «Калгари» (3:1). У него 126 (52+74) очка в 77 играх.
До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 3 матча, «Эвеланш» — 4.
Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) — меньшее число проведенных игр.