«Лос-Анджелес» вернулся в зону плей-офф на Западе. У «Кингс» 85 очков в 78 играх, у «Нэшвилла» — 84 в 79, у «Виннипега» — 82 в 78, у «

С 85 очками в 78 играх «Кингс» заняли вторую позицию в зоне wild card, вытеснив «Нэшвилл» (84 в 79), проигравший сегодня «Юте» (1:4).
«Виннипег» после победы над «Сент-Луисом» (3:2) отстает от зоны плей-офф на 3 очка (82 в 78), «Сан-Хосе» (81 в 78), проигравший сегодня «Анахайму» (1:6) — на 4.
Добавим, что у «Лос-Анджелеса» из 4 оставшихся игр еще одна будет против идущих на последнем месте в лиге «Кэнакс» (в гостях). Также команда сыграет с «Эдмонтоном» (дома), «Сиэтлом» и «Калгари» (обе игры — в гостях).