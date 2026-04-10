Роман Ротенберг рассказал, что королева Таиланда неплохо играет в хоккей

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн неплохо играет в хоккей. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В Таиланде планируется открытие школы ФХР «Красная машина».
«Мы сейчас находимся в переговорах с Таиландом. Эта история связана с развитием хоккея в стране, детской школы, обсуждаем детали, — сказал Ротенберг. — Это будет в столице страны, там королева играет в хоккей на приличном уровне. Когда она получала образование, играла за команду колледжа. Она довольно прилично катается и хорошо играет. И это нас радует».
«Красная машина» является национальной программой подготовки юных хоккеистов.