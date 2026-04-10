Минтюков против «Сан-Хосе»: 2 ассиста, 2 броска и «+2» за 18:15. У него 22 очка в 70 играх в сезоне

В 70 играх в сезоне на счету 22-летнего россиянина стало 22 (8+14) очка при полезности «минус 2».
Сегодня Павел (18:15 — все в равных составах) завершил встречу с полезностью «+2». У него 2 броска в створ, 1 силовой прием и 1 перехват.
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:1).
В 70 играх в сезоне на счету 22-летнего россиянина стало 22 (8+14) очка при полезности «минус 2».
Сегодня Павел (18:15 — все в равных составах) завершил встречу с полезностью «+2». У него 2 броска в створ, 1 силовой прием и 1 перехват.