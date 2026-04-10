Малкин и Кросби — первые одноклубники в истории НХЛ с 60+ очками в 38 лет и старше. «Питтсбург» вышел в плей-офф впервые за 4 года

Ранее аналогичную отметку преодолел капитан «Пингвинс» Сидни Кросби — 74 (29+45) балла в 67 матчах.
Малкин и Кросби стали первыми одноклубниками в истории НХЛ, сделавшими по 60 и более результативных действий за сезон в возрасте 38 лет и старше.
«Питтсбург» вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2022 года.
Кросби вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в роли капитана (1539). Он обошел Айзермана, рекорд у Гретцки (1731).
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.