Кросби об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Мне повезло оказаться с ним в одном дивизионе. В последнее время я часто думаю о том, что он будет делать»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о возможном окончании карьеры Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Ранее 40-летний россиянин высказался о следующем сезоне: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

Следующие два матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» и «Вашингтон» проведут между собой.

"В последнее время меня часто посещают мысли о том, что он будет делать. Знаю, что сейчас он постоянно об этом думает. Это неизбежно, когда достигаешь определенного возраста. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться.

Он многого добился и провел потрясающую карьеру. У него до сих пор невероятная страсть к хоккею — это очевидно.

Никогда не знаешь, что произойдет, но бы так странно, если бы его больше не было где-то рядом. Мы пришли в лигу вместе, были в одном дивизионе и часто виделись.

Да, что-то менялось: за 20 лет ты играешь со многими разными хоккеистами, но видеть его несколько раз в год, видеть его в плей-офф — всегда было чем-то постоянным.

Мне очень повезло оказаться в одном дивизионе с величайшим снайпером всех времен. Если это для него конец карьеры, здорово, что расписание игр сложилось именно так", — сказал Кросби.

Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови — наш капитан, и мы поддержим его».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше