Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились не с ним, а с “Питтсбургом”, просили их заплатить 1 млн долларов и все»

Ну, а потом, видимо, он успокоился, спокойно с нами проходил предсезонку, готовился. А потом, я думаю, вмешались наши заокеанские «друзья», которые начали лихорадочно думать, что делать. Если для нас это хоккей, чтобы Евгений поиграл у нас, показал себя, что это наша гордость, что мы вырастили такую звезду, для них это был бизнес — для агентов, клуба, рекламы, да еще и побег. То есть чистые деньги были.