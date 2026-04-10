Хоккей
Хоккей. КХЛ
11.04
Металлург Мг
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2

Карбери об Овечкине: «Сказал штабу: уделите минутку, чтобы осмыслить, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея, и это могут быть последние 3 матча. Нам очень повезло»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о том, что этот сезон может стать для Александра Овечкина последним в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Это, безусловно, важный фактор — ты думаешь об этом. Я сказал нашему штабу: я думаю, важно понимать, что, да, у нас есть свои обязанности, и мы сосредоточены на том, что нам нужно делать как тренерам.

Но также уделите минутку тому, чтобы признать и осмыслить тот факт, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея, и это могут быть последние три игры регулярного чемпионата, в которых у нас есть возможность это делать.

И нам очень, очень повезло, что мы можем это делать и что наш тренерский штаб имеет возможность тренировать этого парня. Поэтому обязательно найдите минутку, чтобы об этом подумать", — сказал Карбери.

