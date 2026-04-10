Хартли после 2:0 с «Салаватом»: «В плей-офф неважно, сколько ты забиваешь. Не нужно подкрашивать помаду, главное, чтобы была победа, остальное неважно»

— Еще одна очень важная домашняя победа. Понравилось, что ровно отыграли все три периода. Знали, что сопернику придется раскрываться в третьем периоде, мы отлично отыграли этот период. Отлично выстояли в меньшинстве. Радулов поставил точку в матче. Хорошая командная победа.
— В серии со «Спартаком» меняли состав. Сейчас нет, почему?
— После каждой игры разговариваем о том, какой будет состав, кто как отыграл, смотрим за соперником. Бывают моменты, когда нужно внести какие-то изменения. Сейчас все здоровы слава Богу, мы довольны тем, что есть.
— Команда мало забивает. Что-то не так делаете?
— Да, у наших игроков много бросков. В каких-то моментах блокируют, когда-то не хватает точности. В плей-офф неважно, сколько ты забиваешь. Не нужно подкрашивать помаду, главное, чтобы была победа, остальное неважно.
— Не беспокоит, что Сурин перестал забивать?
— Он молодой игрок. Молодым свойственна нестабильность. У него много сильных сторон и многому нужно учиться. Сейчас он играет умно и много приносит команде. Все хотят, чтобы он забивал, и он тоже. Сейчас все внимание на результат.
— Сурин сказал, что этот плей-офф у него не до конца получается. Что скажете по его дисциплине?
— Когда не забиваешь, иногда пытаешься сделать слишком много. Единственное, чего я не терплю, — когда люди не работают и не отдаются полностью. Это не про Егора. Он старается, через эти игры набирает опыт, показывает свою игру. Может ли он быть лучше? Да, конечно. Но он много приносит команде.
— «Салават» создал больше моментов у ваших ворот.
— Не уверен, что у них была острее атака, но, с другой стороны, это талантливая команда с хорошим нападением. Кузнецов — игрок мирового уровня. Мне показалось, что мы хорошо отыграли в обороне.
— Молчат канадские легионеры у «Салавата». Рассказали своей команде, как играть против ваших соотечественников?
— Для меня в хоккее не существует паспортов. Я никогда не смотрю на национальности. Я горжусь тем, что работаю в «Локомотиве». На каждую игру готовим ребят и стараемся, чтобы они все знали о сопернике, — сказал Хартли.
«Локомотив» победил «Салават» (2:0) и ведет 2−0 в серии. Исаев сделал 23 сэйва, Радулов и Елесин набрали по 2 очка.