Дедунов о Ротенберге: «Максималист на 200%. Плюс интересно говорит, ярко, взять то же общение с прессой»

Нападающий ранее играл за СКА под руковдством тренера.
— От работы с Романом Борисовичем Ротенбергом какие впечатления остались? Как бы коротко описал?
— Максималист на 200%. Плюс интересно говорит, ярко, взять то же общение с прессой.
— Ты говорил, что с Бобом Хартли периодически на связи. С Романом Борисовичем тоже?
— Да, общаемся. С Бобом я ограничен в запасе английского, но через переводчик по смс общаемся. С Романом Борисовичем попроще. Контакт — это нормальное явление после пройденного этапа, — сказал Дедунов.