Овечкин, Таварес, Айкел, О’Райлли, Ларкин, Беннетт, Джек Хьюз — в числе номинантов на «Кинг Клэнси Трофи». Приз НХЛ вручают за лидерские качества и благотворительность

Стали известны все номинанты на «Кинг Клэнси Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за проявление лидерских качеств на льду и вне его, а также гуманитарную деятельность на благо общества.

Каждая команда назвала своего номинанта. Победитель будет выбран отборочным комитетом, куда войдут комиссионер лиги Гэри Беттмэн и бывшие обладатели награды.

Список номинантов выглядит следующим образом:

«Вашингтон» — Александр Овечкин;

«Анахайм» — Лукаш Достал;

«Бостон» — Джордан Харрис;

«Баффало» — Алекс Так;

«Калгари» — Джонатан Юбердо;

«Каролина» — Джейккоб Слэвин;

«Детройт» — Дилан Ларкин;

«Флорида» — Сэм Беннетт;

«Монреаль» — Ник Сузуки;

«Оттава» — Линус Улльмарк;

«Тампа-Бэй» — Райан Макдона;

«Торонто» — Джон Таварес;

«Коламбус» — Бун Дженнер;

«Нью-Джерси» — Джек Хьюз;

«Айлендерс» — Кайл Палмиери;

«Рейнджерс» — Адам Фокс;

«Филадельфия» — Гарнет Хэтэуэй;

«Питтсбург» — Брайан Раст;

«Чикаго» — Алекс Влэшик;

«Колорадо» — Сэм Малински;

«Даллас» — Джейк Эттинджер;

«Миннесота» — Маркус Фолиньо;

«Нэшвилл» — Райан О’Райлли;

«Сент-Луис» — Колтон Парайко;

«Юта» — Александр Керфут;

«Виннипег» — Габриэль Виларди;

«Эдмонтон» — Райан Нюджент-Хопкинс;

«Лос-Анджелес» — Кевин Фиала;

«Сан-Хосе» — Александр Веннберг;

«Сиэтл» — Джоуи Даккор;

«Ванкувер» — Брок Босер;

«Вегас» — Джек Айкел.

В прошлом году приз получил капитан «Флориды» Александр Барков. Он пожертвовал 420 тысяч долларов детской больнице во Флориде.

