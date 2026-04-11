Овечкин, Таварес, Айкел, О’Райлли, Ларкин, Беннетт, Джек Хьюз — в числе номинантов на «Кинг Клэнси Трофи». Приз НХЛ вручают за лидерские качества и благотворительность

Каждая команда назвала своего номинанта. Победитель будет выбран отборочным комитетом, куда войдут комиссионер лиги Гэри Беттмэн и бывшие обладатели награды.
Список номинантов выглядит следующим образом:
«Вашингтон» — Александр Овечкин;
«Анахайм» — Лукаш Достал;
«Бостон» — Джордан Харрис;
«Баффало» — Алекс Так;
«Калгари» — Джонатан Юбердо;
«Каролина» — Джейккоб Слэвин;
«Детройт» — Дилан Ларкин;
«Флорида» — Сэм Беннетт;
«Монреаль» — Ник Сузуки;
«Оттава» — Линус Улльмарк;
«Тампа-Бэй» — Райан Макдона;
«Торонто» — Джон Таварес;
«Коламбус» — Бун Дженнер;
«Нью-Джерси» — Джек Хьюз;
«Айлендерс» — Кайл Палмиери;
«Рейнджерс» — Адам Фокс;
«Филадельфия» — Гарнет Хэтэуэй;
«Питтсбург» — Брайан Раст;
«Чикаго» — Алекс Влэшик;
«Колорадо» — Сэм Малински;
«Даллас» — Джейк Эттинджер;
«Миннесота» — Маркус Фолиньо;
«Нэшвилл» — Райан О’Райлли;
«Сент-Луис» — Колтон Парайко;
«Юта» — Александр Керфут;
«Виннипег» — Габриэль Виларди;
«Эдмонтон» — Райан Нюджент-Хопкинс;
«Лос-Анджелес» — Кевин Фиала;
«Сан-Хосе» — Александр Веннберг;
«Сиэтл» — Джоуи Даккор;
«Ванкувер» — Брок Босер;
«Вегас» — Джек Айкел.
В прошлом году приз получил капитан «Флориды» Александр Барков. Он пожертвовал 420 тысяч долларов детской больнице во Флориде.
