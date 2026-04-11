Плющев об Овечкине и Гретцки: «Их нельзя сравнивать. Не считаю это правильным и этичным. Два разных стиля, совершенно разная техника игры»

Форвард «Кэпиталс» — рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Сравнивать Александра Овечкина с Уэйном Гретцки нельзя — это совершенно два разных игрока, два разных стиля, совершенно разная техника игры.
Я вообще не считаю правильным и этичным сравнивать игрока с игроком. Каждый из тех, кто внес свой талант в эту игру, по-своему хорош.
У одного есть одни сильные стороны, у другого — другие. Это два разноплановых игрока, и сравнивать их совершенно необязательно", — сказал Плющев.
Алексей Андронов: «Овечкин — узкоспециализированная фигура, просто снайпер. Велик тем, что играет 20 лет почти без травм. С Гретцки его невозможно сравнивать по умению играть в хоккей».