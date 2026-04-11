Уилсон об Овечкине и Кросби: «У одного невероятная харизма, другой — очень профессионален. Подобного соперничества больше не будет — две легенды соревновались всю карьеру»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон оценил противостояние Александра Овечкина с Сидни Кросби. «Кэпиталс» и «Питтсбург» проведут два матча друг с другом за два дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс‘’

"Никто не знает, что произойдет в будущем, но подобного соперничества, как у Ови и Кросби, больше никогда не будет.

Две легенды пришли одновременно и соревновались друг с другом всю карьеру. Оба добились невероятной долговечности, оба несут на себе груз ответственности каждый сезон и показывают суперзвездные результаты.

Этот дуэт очень много сделал для хоккея, и такое не повторится.

Один обладает невероятной харизмой, другой — очень профессионален. Не говорю, что Овечкин не профессионален, но вы понимаете, о чем я", — сказал Уилсон.

Овечкин о Кросби: «Мы подружились. На площадке идет борьба, но вне льда мы поздравляем друг друга с какими-то моментами. Это здорово».

«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими».

Кросби об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Мне повезло оказаться с ним в одном дивизионе. В последнее время я часто думаю о том, что он будет делать».

