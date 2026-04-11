Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
0
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.91
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.70
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале: «Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ушел от ответа на вопрос о доверии к вратарю Заку Фукале.

Источник: Спортс‘’

В субботу белорусская команда проиграла «Ак Барсу» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ). Минчане уступают в серии со счетом 0−2.

— Не было мысли заменить вратаря?

— Уверен в Фукале, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков. Все пока идет в пользу [ «Ак Барса»].

— Твердо верите в Фукале, в следующих матчах он будет играть?

— Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко. Знаете?

— «Динамо» трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах «Ак Барс» сильнее?

— Плохое начало было у нас. Не было концентрации. Не надо давать шанса таким командам.

— Психологические аспекты присутствуют?

— У нас есть опытные ребята. Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры. Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам.

— Из состава выпали Усов и Спунер. По каким причинам?

— С ними все хорошо, — сказал Квартальнов.