Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале: «Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко»

В субботу белорусская команда проиграла «Ак Барсу» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ). Минчане уступают в серии со счетом 0−2.
— Не было мысли заменить вратаря?
— Уверен в Фукале, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков. Все пока идет в пользу [ «Ак Барса»].
— Твердо верите в Фукале, в следующих матчах он будет играть?
— Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко. Знаете?
— «Динамо» трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах «Ак Барс» сильнее?
— Плохое начало было у нас. Не было концентрации. Не надо давать шанса таким командам.
— Психологические аспекты присутствуют?
— У нас есть опытные ребята. Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры. Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам.
— Из состава выпали Усов и Спунер. По каким причинам?
— С ними все хорошо, — сказал Квартальнов.