Бучневич сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 17+28 в 78 играх

Россиянин набрал 45-й (17+28) балл в сезоне, всего он провел 78 матчей.
Сегодня за 15:29 (0:31 — в большинстве, 2:05 — в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность — «0».
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (5:3), прервав серию без очков из 4 игр.
