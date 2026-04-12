Макдэвид (133 очка в сезоне НХЛ), Кучеров (128) и Маккиннон (126) завершили игровой день с 0+0. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 2 матча в регулярке, у «Колорадо»

Таким образом, положение в гонке не изменилось. Макдэвид (133 очка в 80 играх, 47+86) лидирует, Кучеров (128 в 74, 43+85) идет на втором месте, Маккиннон (126 в 78, 52+74 — на третьем).
До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 2 матча, «Эвеланш» — 3.
«Эдмонтону» предстоят домашние игры с «Колорадо» и «Ванкувером», «Тампе» — домашние игры с «Детройтом» и «Рейнджерс», а «Эвеланш», кроме встречи в гостях с «Ойлерс», будут противостоять «Калгари» (в гостях) и «Сиэтлу» (дома).
Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) — меньшее число проведенных игр.