Чернышов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 7+9 в 24 играх в сезоне

В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 25 играх при полезности «+1».
Сегодня Чернышов (17:59,) завершил встречу с «+2». Он реализовал 2 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока и 1 перехват при 1 потере.
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4 Б) и был признан первой звездой.
