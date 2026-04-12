Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона». Братья Протасы, Мирошниченко и Соловьев присоединились к встрече

Клубы проводят две игры подряд между собой. После перелета в Вашингтон русскоязычные хоккеисты двух команд встретились дома у Овечкина.
Малкин поиграл с детьми Александра в хоккей на полу, позднее к ним присоединились нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас и его брат Илья.
На общем фото после совместно проведенного вечера также присутствовали форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко и защитник «Пингвинс» Илья Соловьев.
Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру».
Овечкин с голом — первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас — вторая.