Агент Овечкина: «Вашингтон» будет до конца биться за плей-офф. К сожалению, не все зависит от команды"

«Рады за очередную шайбу Александра. Сейчас очень важный период сезона, борьба за плей-офф. Команда будет биться до конца. Но, к сожалению, не все зависит от самого “Вашингтона”.
Ребята будут стараться выиграть оставшиеся встречи", — сказал Чистяков.
«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 91 очко за 80 игр. Последнее вакантное место в плей-офф удерживает «Филадельфия» — 94 очка после 80 матчей.
Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру».
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.