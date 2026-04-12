Овечкин и Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга» Это 100-я очная игра форвардов в НХЛ с учетом плей-офф

Отметим, что изначально на вбрасывание встал центральный нападающий «Кэпиталс» Дилан Строум, но он намеренно добился своего удаления с вбрасывания, чтобы Овечкин смог выйти против Кросби.
Овечкин и Кросби проводят 100-й матч друг против друга с учетом плей-офф.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего россиянина по действующему контракту. Ранее Овечкин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для форварда против «Питтсбурга».
