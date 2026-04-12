Маклауд о 3−0 с ЦСКА: «4-й матч всегда самый тяжелый. Нам нужно будет придерживаться своей игры. Понимаем, что соперник выйдет как на последний бой, просто не будет»

— Отличный получился матч, обе команды показали хороший хоккей. Мы знали, что ЦСКА выйдет очень заряженным. Думаю, что мы сыграли сегодня хорошо, по заданию. Ребята забили сегодня очень важные голы, важная командная победа для нас.
— Серия получается очень силовой, сегодня игра ушла в овертайм. Как чувствуете себя после таких игр?
— Вполне нормальная ситуация для плей-офф, мы играем в силовой манере, соперник также. Это плей-офф, здесь нужно выигрывать борьбу, применять силовые приемы, чтобы победить.
— Чувствуете, что соперник с каждым матчем прибавляет и игра становится ровнее?
— Мы тоже прибавляем, на следующий матч также будем выходить и показывать свою лучшую игру. Серия еще не окончена, нужно постараться завершить ее в следующей игре.
— 3−0 в серии, осталось сделать один шаг до победы. Можно ли сказать, что четвертый матч будет самым тяжелым и с точки зрения психологии, и с точки зрения самой игры?
— Да, четвертый матч, потенциально последний в серии, всегда самый тяжелый. Нам нужно будет придерживаться своей игры, мы понимаем, что соперник выйдет как на последний бой. Просто точно не будет, — сказал Маклаудю.