Ги Буше об овертайме с ЦСКА: «Ребята здорово действуют под давлением. Мы действуем мощно, идем на ворота. “Авангард” весь сезон хорошо показывал себя за пределами основного времени»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2 ОТ, 3−0).

Источник: Спортс‘’

— В третьем перерыве вашей команде пришлось больше обороняться, но в овертайме вы, наоборот, особенно после большинства, владели инициативой. Почему так характер игры изменился?

— Никаких изменений в нашем плане на игру либо в системе игры не было. Просто наши ребята действительно здорово действуют под давлением, а овертайм — это как раз про огромное давление.

В конце третьего периода уже обе команды были подуставшими, и это как раз тот момент, когда можешь допустить психологические ошибки. Опытные команды, опытные тренеры, опытные игроки, они это прекрасно понимают, что это вот такой опасный момент, когда есть риск отдать игру сопернику, и этого нельзя допустить. А когда уже наступает время перерыва перед вторым периодом, перед третьим, перед овертаймом, ты можешь немного перезагрузиться и со свежими силами выходить.

Действительно мы в овертайме отыграли здорово, и мы на протяжении всего сезона очень хорошо показывали себя за пределами основного времени, но там тогда мы действовали в расстановке «три на три». Однако сейчас расстановка «пять на пять» нам тоже идеально подходит, потому что мы действительно классно играем под давлением.

И при этом мы также действуем очень мощно и идем нацелено на ворота. Также хочу отметить, что мы первые по выездным матчам в плане побед и набранных очков, поэтому в этом мы действительно сильные, — сказал Буше.

«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3−0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол.