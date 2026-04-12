Ги Буше об овертайме с ЦСКА: «Ребята здорово действуют под давлением. Мы действуем мощно, идем на ворота. “Авангард” весь сезон хорошо показывал себя за пределами основного времени»

В конце третьего периода уже обе команды были подуставшими, и это как раз тот момент, когда можешь допустить психологические ошибки. Опытные команды, опытные тренеры, опытные игроки, они это прекрасно понимают, что это вот такой опасный момент, когда есть риск отдать игру сопернику, и этого нельзя допустить. А когда уже наступает время перерыва перед вторым периодом, перед третьим, перед овертаймом, ты можешь немного перезагрузиться и со свежими силами выходить.