Рябыкин о возвращении Радулова на лед после удара в голову от Панина: «Мужчина с большой буквы. Если он понимает, что его присутствие дает плюс команде, почему нет? Это нормально»

В воскресенье «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в третьем матче серии второго раунда плей-офф (3−0).
В третьем периоде капитан «Салавата» Григорий Панин получил 5-минутное удаление за удар в голову Радулова. Позднее форвард ярославцев вернулся на лед.
— Хартли рассказал, что Радулов захотел продолжить матч даже после того, как ему разбили в кровь лицо. Вы тоже успели поработать с Александром, ожидали от него таких действий?
— Это мужчина с большой буквы.
Если он понимает, что его присутствие на льду дает плюс команде, почему нет? Это нормально, — сказал Рябыкин.
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть».