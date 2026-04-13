Черных о здоровье Михеева: «У Артема есть желание продолжать карьеру. Будем разбираться детально, пройдя еще раз медкомиссию, общаться с медицинским департаментом КХЛ»

30-летний нападающий пропустил сезон из-за проблем с сердцем.
— Тесты, которые Михеев в свое время проходил при УМО (углубленном медицинском обследовании) и которые давали противопоказания, на сегодняшний день их уже не показывают. Будем разбираться детально, пройдя еще раз медкомиссию, и общаться с медицинским департаментом КХЛ.
У Артема есть желание продолжать карьеру. Если он положительно пройдет все тесты и получит допуск, то будет играть в КХЛ в следующем сезоне.
— Михеев сильно переживает эту ситуацию? Он провел хороший прошлый сезон.
— Да, он провел один из своих лучших сезонов, был в хорошей форме, но возникла такая ситуация. Он помог бы команде, это была бы боевая единица, и это в том числе повлияло на результат «Динамо», — сказал Черных.
