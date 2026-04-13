Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.22
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.49
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.18
П2
5.05
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.30
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Черных о здоровье Михеева: «У Артема есть желание продолжать карьеру. Будем разбираться детально, пройдя еще раз медкомиссию, общаться с медицинским департаментом КХЛ»

Агент Александр Черных прокомментировал ситуацию вокруг форварда московского «Динамо» Артема Михеева.

Источник: Спортс‘’

30-летний нападающий пропустил сезон из-за проблем с сердцем.

— Тесты, которые Михеев в свое время проходил при УМО (углубленном медицинском обследовании) и которые давали противопоказания, на сегодняшний день их уже не показывают. Будем разбираться детально, пройдя еще раз медкомиссию, и общаться с медицинским департаментом КХЛ.

У Артема есть желание продолжать карьеру. Если он положительно пройдет все тесты и получит допуск, то будет играть в КХЛ в следующем сезоне.

— Михеев сильно переживает эту ситуацию? Он провел хороший прошлый сезон.

— Да, он провел один из своих лучших сезонов, был в хорошей форме, но возникла такая ситуация. Он помог бы команде, это была бы боевая единица, и это в том числе повлияло на результат «Динамо», — сказал Черных.

Гендиректор «Динамо» о здоровье Михеева: «Артем не может продолжать карьеру, такой пресс-релиз врачей. Он сказал, что по-новому начнет обследования».