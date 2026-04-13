Сузуки — 1-й после Нэслунда игрок «Монреаля» с 100+ очками за сезон НХЛ

Форвард «Монреаля» Ник Сузуки набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Айлендерс» (4:1).
Теперь у канадца 101 (29+72) балл в 81 игре сезона, и он стал первым за 40 лет игроком «Канадиенс», набравшим не менее 100 очков за один чемпионат.
В сезоне-1985/86 у Матса Нэслунда было 110 баллов за «Монреаль».