Болельщики «Вашингтона» скандировали «Еще один год!» в адрес Овечкина по ходу и после матча с «Питтсбургом». Александр сказал на это: «Я подумаю»

«Я подумаю об этом», — сказал на это Овечкин после игры.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Кэпиталс» по действующему контракту.
Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра могла быть для него последней на домашней арене «Вашингтона».
Овечкин не стал обмениваться рукопожатиями с игроками «Питтсбурга» после матча.
Овечкин — 1-я звезда матча с «Питтсбургом»: передача, 3 броска, 5 хитов за 16:11.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.