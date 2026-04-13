Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
4
:
Юта
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
2
:
Авангард
3
Болельщики «Вашингтона» скандировали «Еще один год!» в адрес Овечкина по ходу и после матча с «Питтсбургом». Александр сказал на это: «Я подумаю»

Болельщики «Вашингтона» скандировали «Еще один год!» в адрес Александра Овечкина по ходу и после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).

«Я подумаю об этом», — сказал на это Овечкин после игры.

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Кэпиталс» по действующему контракту.

Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра могла быть для него последней на домашней арене «Вашингтона».

Овечкин не стал обмениваться рукопожатиями с игроками «Питтсбурга» после матча.

Овечкин — 1-я звезда матча с «Питтсбургом»: передача, 3 броска, 5 хитов за 16:11.

