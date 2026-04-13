Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2

Трикозов дважды забил «Рокфорду» с передач Рябкина. Форварды «Чикаго Вулвс» стали 1-й и 2-й звездами матча АХЛ

«Чикаго Вулвс» обыграл «Рокфорд» (4:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ.

Первой звездой встречи стал 21-летний нападающий «волков» (фарм-клуба «Каролины») Глеб Трикозов, сделавший дубль. На его счету стало 11 (7+4) очков в 44 играх в сезоне при 33 минутах штрафа.

Оба раза Трикозову ассистировал 18-летний форвард Иван Рябкин, признанный второй звездой с 2 (0+2) баллами. У него 9 (1+8) очков в 28 играх за «Вулвс» в сезоне.

Добавим, что еще один российский форвард «Чикаго» Виктор Неучев отметился результативной передачей. У 22-летнего игрока, проводящего 4-й сезон в АХЛ, стало 22 (8+14) балла в 62 играх в регулярке.