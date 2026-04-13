Трикозов дважды забил «Рокфорду» с передач Рябкина. Форварды «Чикаго Вулвс» стали 1-й и 2-й звездами матча АХЛ

Первой звездой встречи стал 21-летний нападающий «волков» (фарм-клуба «Каролины») Глеб Трикозов, сделавший дубль. На его счету стало 11 (7+4) очков в 44 играх в сезоне при 33 минутах штрафа.
Оба раза Трикозову ассистировал 18-летний форвард Иван Рябкин, признанный второй звездой с 2 (0+2) баллами. У него 9 (1+8) очков в 28 играх за «Вулвс» в сезоне.
Добавим, что еще один российский форвард «Чикаго» Виктор Неучев отметился результативной передачей. У 22-летнего игрока, проводящего 4-й сезон в АХЛ, стало 22 (8+14) балла в 62 играх в регулярке.