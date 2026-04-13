«Анахайм» проиграл идущему на последнем месте в НХЛ «Ванкуверу» (3:4 ОТ). «Дакс» отстают на 1 очко от 1-го места в дивизионе при 7 поражениях в 8 играх и разнице шайб «-15&r

«Дакс» потерпели 7 поражений в последних 8 матчах (в том числе 2 — в овертайме), но сохраняют третье место в Тихоокеанском дивизионе при разнице шайб «минус 15».
У команды под руководством Джоэла Кенневилла 90 очков в 80 играх, она уступает «Эдмонтону» (90 в 80) за счет меньшего числа побед в основное время (25 против 31).
Лидирует в дивизионе «Вегас» (91 в 80), а четвертое место занимает «Лос-Анджелес» (87 в 79).
«Анахайму» осталось сыграть с «Миннесотой» и «Нэшвиллом» (обе игры — в гостях), «Ойлерс» — с «Колорадо» и «Ванкувером» (обе игры — дома), «Голден Найтс» — с «Виннипегом» и «Сиэтлом» (обе игры — дома), «Кингс» — с «Сиэтлом», «Ванкувером» и «Калгари» (все игры — в гостях).