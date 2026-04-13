19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
П1
3.45
X
4.05
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
П1
2.38
X
3.80
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2

67 россиян сыграли в этом сезоне НХЛ — лучший результат за 25 лет и 3-й в истории. Рекорд — 72 (2000/01)

В текущем сезоне НХЛ хотя бы один матч провели 67 российских хоккеистов — лучший результат за 25 лет и 3-й в истории.

67-м игроком стал защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев, вышедший на лед в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (4:3 ОТ, отметился результативной передачей).

Больше россиян в лиге было только в двух сезонах — 1999/00 (71) и 2000/01 (72).

Вратари (10): Сергей Бобровский, Даниил Тарасов (оба — «Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Сергей Мурашов («Питтсбург»), Вячеслав Бутеец («Анахайм»), Артур Ахтямов («Торонто»).

Защитники (18): Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба — «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин (оба — «Сан-Хосе»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Коламбус»*), Никита Задоров («Бостон»), Ян Кузнецов, Даниил Мироманов (оба — «Калгари»), Максим Грошев («Тампа»), Кирилл Кудрявцев («Ванкувер»).

Форварды (39): Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев (все — «Вашингтон»), Евгений Малкин, Егор Чинахов (оба — «Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров и Владимир Тарасенко (все — «Миннесота»), Матвей Мичков, Никита Гребенкин (оба — «Филадельфия»), Арсений Грицюк, Евгений Дадонов, Максим Цыплаков (все — «Нью-Джерси»), Валерий Ничушкин, Захар Бардаков (оба — «Колорадо»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба — «Сент-Луис»), Иван Демидов («Монреаль»), Андрей Свечников («Каролина»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Владислав Наместников, Никита Чибриков (оба — «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба — «Вегас»), Максим Шабанов («Айлендерс»), Георгий Меркулов («Бостон»), Федор Свечков («Нэшвилл»), Даниил Бут («Юта»), Игорь Чернышов («Сан-Хосе»), Матвей Гридин, Айдар Суниев (оба — «Калгари»).

*в случае перехода по ходу сезона указан текущий клуб.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше