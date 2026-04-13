67 россиян сыграли в этом сезоне НХЛ — лучший результат за 25 лет и 3-й в истории. Рекорд — 72 (2000/01)

67-м игроком стал защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев, вышедший на лед в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (4:3 ОТ, отметился результативной передачей).
Больше россиян в лиге было только в двух сезонах — 1999/00 (71) и 2000/01 (72).
Вратари (10): Сергей Бобровский, Даниил Тарасов (оба — «Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Сергей Мурашов («Питтсбург»), Вячеслав Бутеец («Анахайм»), Артур Ахтямов («Торонто»).
Защитники (18): Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба — «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин (оба — «Сан-Хосе»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Коламбус»*), Никита Задоров («Бостон»), Ян Кузнецов, Даниил Мироманов (оба — «Калгари»), Максим Грошев («Тампа»), Кирилл Кудрявцев («Ванкувер»).
Форварды (39): Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев (все — «Вашингтон»), Евгений Малкин, Егор Чинахов (оба — «Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров и Владимир Тарасенко (все — «Миннесота»), Матвей Мичков, Никита Гребенкин (оба — «Филадельфия»), Арсений Грицюк, Евгений Дадонов, Максим Цыплаков (все — «Нью-Джерси»), Валерий Ничушкин, Захар Бардаков (оба — «Колорадо»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба — «Сент-Луис»), Иван Демидов («Монреаль»), Андрей Свечников («Каролина»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Владислав Наместников, Никита Чибриков (оба — «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба — «Вегас»), Максим Шабанов («Айлендерс»), Георгий Меркулов («Бостон»), Федор Свечков («Нэшвилл»), Даниил Бут («Юта»), Игорь Чернышов («Сан-Хосе»), Матвей Гридин, Айдар Суниев (оба — «Калгари»).
*в случае перехода по ходу сезона указан текущий клуб.