Кросби о противостоянии с Овечкиным: «Здорово быть частью этого соперничества. Это что-то особенное, я это ценю»

Форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин и Кросби провели 100-й матч друг против друга с учетом плей-офф.
"Для нас, как для спортсменов, было здорово быть частью важных игр и этого соперничества. Очевидно, что многие люди наблюдали за этим и болели за это.
Болели ли вы за или против, что бы там ни было, это было чем-то особенным в течение этого периода, и я это ценю, и надеюсь, что все это ценят", — сказал Кросби.
Овечкин сыграл 100-й матч против Кросби в НХЛ! И, похоже, не последний.
