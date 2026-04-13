Вячеслав Фетисов: «На месте Овечкина я бы еще сыграл сезон. Но это зависит от его желания»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.
Болельщики «Вашингтона» скандировали «Еще один год!» в адрес Овечкина по ходу и после матча с «Питтсбургом» (3:0). Александр сказал на это: «Я подумаю».
"Мы в очередной раз убедились, что есть уважение к тем, кто играет в эту игру и играет честно и долго, это уважение на века.
На счет окончания карьеры, я бы еще сыграл сезон на месте Овечкина. Но, опять же, это зависит от его желания", — сказал Фетисов.
