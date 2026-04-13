Фетисов об Овечкине: «Есть смысл еще на сезон остаться в НХЛ, добраться до немыслимого рекорда Гретцки и стать номером один по всем показателям, чтобы не было никаких недосказанностей»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Есть смысл еще на сезон остаться, добраться до немыслимого рекорда Гретцки и стать номером один по всем показателям, чтобы не было никаких недосказанностей.
Если Овечкин побьет это достижение, то я уверен, что рекорд будет вечным!" — сказал Фетисов.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше