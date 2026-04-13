Ожиганов об Овечкине: «Хотелось бы сыграть в одной команде с кумиром детства. Я еще мелким ходил на матчи, когда он играл в Москве»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.
— Вы дружите с Никитой Гусевым и часто его подкалываете. Но в последнее время на него обрушилось много хейта: говорят, что «Динамо» он не нужен, что сезон у него провальный. Вы с ним это обсуждали? Видите ли какие-то изменения в его игре?
— Это все опять же идет от команды. Хоккей — командный вид спорта. Не может же он каждый год выдавать такой рекорд, как два года назад. Игрок должен чувствовать, что команда ему помогает, а у нас получилось наоборот.
У него, допустим, сезон вышел не самый яркий, не самый фееричный, а нашим результатом мы, наоборот, подставили его под удар. Все акценты ушли на него.
— Если говорить про НХЛ, сейчас много слухов о будущем Александра Овечкина. Как считаете, он может вернуться уже в следующем сезоне? Может быть, вы что-то слышали?
— У меня вообще нет никакой информации по этому поводу. Честно, ни малейшего представления.
— А вы бы хотели, чтобы он вернулся в «Динамо» и сыграл в следующем сезоне в Москве?
— Я еще мелким ходил на матчи, когда он играл в Москве. Для меня это был самый близкий пример: вот парень заиграл — и есть на кого равняться, к чему стремиться. Тогда он, понятно, еще не был таким великим Александром. Это был просто пацан, который подавал надежды.
И, конечно, хотелось бы сыграть в одной команде с кумиром детства. Тем более с тем, кем он является сейчас и какой путь прошел, — сказал Ожиганов.