Агент Овечкина о 100-й игре форварда против Кросби: «Это культовое противостояние, большая вещь и для команд, и для НХЛ. Два великих хоккеиста»

В воскресенье «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» со счетом 3:0. Перед матчем Овечкин сделал фото с Кросби, а также вышел на стартовое вбрасывание против Сидни.
— 100-й матч Овечкина против Кросби в НХЛ получился особенным для Овечкина, насколько весь этот антураж вокруг игры важен для Александра?
— Это культовое противостояние в лиге, большая вещь и для команд, и для НХЛ.
Правильно делают, что обращают на это внимание. Овечкин и Кросби — два великих игрока, — сказал Чистяков.
Овечкину и Кросби устроили стоячие овации во время игры в Вашингтоне. Форварды проводят 100-й матч друг против друга.
Овечкин сыграл 100-й матч против Кросби в НХЛ! И, похоже, не последний.