«Каролина» выиграла домашний матч в финале конференции впервые с 2006 года. Рекордный перерыв был у «Флориды» (почти 27 лет)

Победа в домашнем матче финала Востока стала для «Харрикейнс» первой с седьмого матча серии с «Баффало» в 2006 году (4:2, 4−3).
В сериях 2009 года (0−4 от «Питтсбурга), 2019-го (0−4 от “Бостона”), 2023-го (0−4 от “Флориды”), 2025-го (1−4 от “Флориды”) команда ни разу не выиграла дома.
Таким образом, пауза между двумя домашними победами в предфинальном раунде составила 19 лет 356 дней. Это 8-й результат в истории лиги.
Рекорд у «Флориды» (26 лет 357 дней, 1996 — 2023). Затем идут «Торонто» (26 лет 29 дней, 1967 — 1993), «Детройт» (22 года 18 дней, 1966 — 1988), «Питтсбург» (21 год 9 дней, 1970 — 1991), «Бостон» (20 лет 14 дней, 1991 — 2011), «Колорадо» (20 лет 6 дней, 2002 — 2022) и «Вашингтон» (19 лет 361 день, 1998 — 2018).
Отметим, что «Айлендерс» выиграли 3-й матч финала Восточной конференции у «Тампы» в 2020 году, в котором были номинальными хозяевами.
Пауза составила 27 лет 112 дней (1993 — 2020), но не вошла в список, так как игра проходила не на домашней арене клуба с Лонг-Айленда, а на нейтральной территории (в Торонто, где команды были в «пузыре» во время пандемии коронавируса).