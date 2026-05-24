У «Монреаля» 12 бросков в створ во 2-м матче финала Востока с «Каролиной». После двух периодов их было 5

Соотношение бросков в створ ворот составило 26:12 в пользу «Харрикейнс». В первых двух периодах у «Канадиенс» их было только 5.
В текущем плей-офф «Монреаль» только один раз остался с меньшим количеством бросков — в седьмом матче серии первого раунда с «Тампой» (2:1 при 9:29 по броскам).
Официальный учет бросков в НХЛ ведется с сезона-1959/60.
До этого года антирекордным для клуба результатом в Кубке Стэнли были 13 бросков в пятом матче серии первого раунда плей-офф-2002 против «Бостона» (2:1 при 13:44, итог — 4−2).