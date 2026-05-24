Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Великобритания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.45
П2
1.30
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Дания
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.10
П2
5.66
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
18.00
П2
46.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Германия
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
2
П1
X
П2

Фарм «Питтсбурга» впервые с 2014 года вышел в финал Востока АХЛ, разгромив «Спрингфилд» (8:1, 3−2 в серии). Мурашов отразил 26 из 27 бросков, Ильин набрал 0+2

«Уилкс-Бэрри» разгромил «Спрингфилд» (8:1) в пятом матче финала дивизиона плей-офф АХЛ (3−2).

«Пингвинс» впервые с 2014 года вышли в финал Восточной конференции Кубка Колдера. Там им предстоит встретиться с победителем серии «Кливленд» — «Торонто Марлис» (2−2 после четырех игр).

В составе фарма «Питтсбурга» 4 (2+2) очка набрал форвард Тристан Броз, 3 (2+1) балла на счету Вилле Койвунена.

22-летний российский вратарь команды Сергей Мурашов отразил 26 из 27 бросков. У него 6 побед в 9 играх в текущем плей-офф при 94,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,74.

26-летний защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей. В 9 играх в плей-офф у него 5 (0+5) очков при полезности «+7».

21-летний форвард Михаил Ильин дважды ассистировал партнерам. В 9 играх в плей-офф у него 7 (1+6) баллов при полезности «+4».

26-летний российский вратарь фарма «Сент-Луиса» Георгий Романов сегодня пропустил 4 шайбы после 12 бросков и был заменен. На замену вышел другой россиянин — 25-летний Вадим Жеренко, пропустивший 3 гола после 16 бросков (одну шайбу победители забросили в пустые ворота).