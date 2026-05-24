Карандин о лучшем тренере сезона КХЛ: «Разделил бы звание между Хартли и Виктором Козловым. Канадец пришел в команду Никитина, но умение не испортить — тоже искусство»

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мнением о том, кто заслужил приз лучшему тренеру FONBET Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

— У каждого есть свои плюсы и минусы. Главный тренер Казани Анвар Гатиятулин вполне справедливо вошел и в финал, и в тройку лучших тренеров сезона. Но трофеи выигрывают только по-спортивному наглые тренеры, которые не придерживают команду, а, наоборот, вселяют ей дополнительную игровую наглость и уверенность. Такими были Тарасов, Тихонов, другие наши легенды.

— А Боб Хартли?

— При всей симпатии к родной Сибири и нашему региону скажу, что полуфинал с Омском Хартли увел у «Авангарда» по делу. Был наглее и точнее, чем его омский оппонент и соотечественник.

Да и в финале Хартли полностью контролировал свою команду — и таких непростых лидеров, как Радулов. В сложнейший момент финала вовремя взял тренерский перерыв — то, что не сделал его коллега Ги Буше в полуфинале.

— Хартли — лучший тренер сезона?

— Разделил бы это звание между ним и Виктором Козловым из «Салавата Юлаева».

Да, Хартли честно сказал, что пришел в команду, выстроенную штабом Игоря Никитина. Но умение не испортить — это тоже тренерское искусство.

Единственный минус канадца — за весь сезон он так и не наладил большинство, а это именно тренерская работа. В прошлом сезоне у нашего сибиряка Антона Курьянова она в «Локомотиве» получилась, почему не сработало с таким составом у Хартли — загадка.

— Почему Козлов?

— У Хартли или Гатиятулина был отличный подбор игроков, тут любому тренеру и карты в руки.

А вот Козлов и Уфа с самого начала сезона выживали. Новый состав, сформированный по остаточному принципу, много слабых мест, плюс долги по зарплатам.

По сравнению с Хартли и Гатиятулиным это совсем другой вид тренерства — выживать и выжимать из скромного состава максимум. Козлов с такой работой справился, став лучшим кризисным тренером, — сказал Карандин.