Хоккеист Радулов попал в базу «Миротворца»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Александр Радулов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Радулова внесены в базу сайта 22 мая. «Миротворец» обвиняет его в пропаганде и поддержке СВО, а также в якобы покушении на территориальную целостность Украины.
Поводом для внесения в базу указывается участие вместе с командирами бригады «Эспаньола» в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак-Барс», который проходил в сентябре 2023 года в Казани.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.