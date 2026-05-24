Якупов и Панин болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России против «Краснодара». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» сфотографировались в метро поле игры

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов и защитник «Салавата» Григорий Панин посетили суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» в «Лужниках».
Матч завершился победой московского клуба в серии послематчевых пенальти. Хоккеисты болели за красно-белых.
Якупов и Панин приехали добирались к стадиону на метро, а после игры сфотографировались на станции «Маяковская».
Фото: t.me/nailer1064.