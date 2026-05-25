Финальные матчи плей-офф МХЛ будут проводить на аренах КХЛ со следующего сезона, сообщил вице‑президент лиги Гуськов

"Мы живем сейчас в очень непростое экономическое время, все все понимают. Я думаю, мы выпутаемся из этой ситуации и сделаем этой регламентной нормой, и тогда у нас молодежки будут играть на больших аренах, что должно быть.
Пока мы идем поступательно, сделали обязательным, что со следующего сезона игра в финале на большой арене будет нормой", — сказал Гуськов.
В воскресенье «Локо» обыграл МХК «Спартак» (5:0, 4−2) в шестом матче финала Кубка Харламова.
Игры серии прошли в спортивном комплексе «Локомотив» в Ярославле вместимостью 1,5 тысячи зрителей, а также во дворце спорта «Сокольники» (1,3 тысячи зрителей).