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11:16 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Махачев победил Джонсона на турнире UFC on Fox

ТАСС, 29 июля. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил канадца Каяна Джонсона на турнире UFC on Fox, который прошел в Канаде.

Источник: AP 2018

Махачев одержал победу над Джонсоном в первом раунде болевым приемом на руку. Для российского спортсмена эта победа стала пятой в шести поединках в UFC.

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В главное бое турнира американец Дастин Порье одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соотечественником Эдди Альваресом. В активе Портье 24 победы (12 нокаутом) и пять поражений в UFC. Альварес потерпел шестое поражение в 36 поединках.

Экс-чемпион организации в полулегком весе бразилец Жозе Алду победил американца Джереми Стивенса нокаутом в первом раунде. Алду одержал вторую победу в последних пяти поединках.

Польская спортсменка Йоанна Енджейчик одержала победу над американкой Тессией Торрес единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27. Для представительницы Польши эта победа стала 15-й при двух поражениях. Торрес проиграла третий бой из 13 в организации.

Турнир проходил в Калгари на арене Scotiabank Saddledome.

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