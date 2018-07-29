Российский боец Махачев победил Джонсона на турнире UFC on Fox

Источник: AP 2018

Махачев одержал победу над Джонсоном в первом раунде болевым приемом на руку. Для российского спортсмена эта победа стала пятой в шести поединках в UFC.

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В главное бое турнира американец Дастин Порье одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соотечественником Эдди Альваресом. В активе Портье 24 победы (12 нокаутом) и пять поражений в UFC. Альварес потерпел шестое поражение в 36 поединках.

Экс-чемпион организации в полулегком весе бразилец Жозе Алду победил американца Джереми Стивенса нокаутом в первом раунде. Алду одержал вторую победу в последних пяти поединках.

Польская спортсменка Йоанна Енджейчик одержала победу над американкой Тессией Торрес единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27. Для представительницы Польши эта победа стала 15-й при двух поражениях. Торрес проиграла третий бой из 13 в организации.