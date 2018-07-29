Российский боец Махачев победил Джонсона на турнире UFC on Fox
ТАСС, 29 июля. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил канадца Каяна Джонсона на турнире UFC on Fox, который прошел в Канаде.
ТАСС, 29 июля. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил канадца Каяна Джонсона на турнире UFC on Fox, который прошел в Канаде.
Махачев одержал победу над Джонсоном в первом раунде болевым приемом на руку. Для российского спортсмена эта победа стала пятой в шести поединках в UFC.
В главное бое турнира американец Дастин Порье одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соотечественником Эдди Альваресом. В активе Портье 24 победы (12 нокаутом) и пять поражений в UFC. Альварес потерпел шестое поражение в 36 поединках.
Польская спортсменка Йоанна Енджейчик одержала победу над американкой Тессией Торрес единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27. Для представительницы Польши эта победа стала 15-й при двух поражениях. Торрес проиграла третий бой из 13 в организации.
Турнир проходил в Калгари на арене Scotiabank Saddledome.