«Хочу разбить ему лицо»: Хабиб ждет встречи с Конором

Источник: РИА "Новости"

Российский боец смешанного стиля и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал поединок против ирландца Конора Макгрегора. По словам россиянина, он намерен «преподать урок» своему сопернику, взаимоотношения с которым уже долгое время являются натянутыми.

«Не могу поверить, что мы скоро выйдем в клетку с Конором. Я хочу разбить ему лицо и тем самым научить его скромности, тем самым уничтожив его морально. Просто для меня это уже не просто спорт, а личный вопрос», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.

Читайте также Чемпион UFC Нурмагомедов до сих пор не верит, что бой с Макгрегором состоится

Кроме того, россиянин выразил уверенность в своей победе над известным ирландцем. По мнению Нурмагомедова, поражение в поединке против Макгрегора исключено.

«Это невозможно. Нереально. Если я предприму попытку провести один тейкдаун, и он хорошо защитится от него, то я предприму еще сто попыток. Что он сделает? У него нет выносливости, нет борьбы, нет грепплинга. Когда он устает, у него нет силы духа. Что тогда происходит? У него есть только очень хорошая левая рука. С этим я согласен. Но что он может сделать?» — цитирует Нурмагомедова allboxing.ru.

При этом конкретную дату поединка российский боец не озвучил. Разговоры о самом противостоянии начались после того, как Макгрегор предстал перед судом Нью-Йорка по делу о нападении на автобус с бойцами UFC.

Инцидент произошел 4 июля в городе, где проходил турнир UFC 223. Ирландец атаковал автобус с несколькими бойцам, среди которых был и Нурмагомедов. После того, как Макгрегор бросил металлическую тележку в окно автобуса, осколки от разбившегося стекла попали в атлетов. В результате происшествия американцы Майкл Кьеза и Рэй Борг были вынуждены сняться с соревнований: Кьеза получил ранение на лбу, а Борг повредил глаз осколком от разбившегося стекла.

За данную выходку Макгрегор был дисквалифицирован. Кроме того, ирландцу грозил тюремный срок до семи лет, а также депортация за пределы США без права дальнейшего въезда в страну, избежал сурового наказания.

Однако суд приговорил нарушителя только к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению агрессией и гневом.

Преступление, совершенное Макгрегором, было квалифицировано как «мелкое правонарушение» и никоим образом не повлияло на американскую визу спортсмена.

На данный момент Нурмагомедов рассматривает две даты проведения боя против ирландца — 6 октября и 30 декабря.

«Надеюсь, бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса. Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Если они дадут другого бойца, не Конора, я и в ноябре готов драться», — цитирует россиянина ТАСС.

Эту информацию подтвердил и менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, который также посоветовал Макгрегору быть аккуратнее перед встречей с российским бойцом.

«Тут нечего сказать. Теперь это дело Хабиба. Честно говоря, Макгрегору было бы безопасней оказаться за решеткой», — приводит слова менеджера ESPN.

К слову, Макгрегор уже начинает готовиться ко встрече с обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе. Об этом сообщил его менеджер Оди Аттар.

«Мы проводили кое-какие переговоры с UFC в последние недели, и я думаю, что дело пойдет быстрее после того, как все осталось позади. Думаю, все хотят вернуться к старым добрым дням, назовем это так.

Знаю, что Конор все это время тренировался. Он набирает форму. Посмотрим, как все сложится. Когда завершим переговоры, станет ясна дата возвращения Конора в октагон, — цитирует менеджера ESPN.

Последний поединок Макгрегора датирован 26 августа 2017 года. Тогда ирландец встретился с непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером и дрался с ним по правилам бокса. Победителем противостояния стал американец, нокаутировав своего оппонента.

Примечательно, что Мейвезер продолжает держать себя в тонусе и даже несколько раз намекал на возможную повторную встречу с Макгрегором, но уже по правилам UFC. Один из журналистов сообщил, что в зале боксера появилось новое упражнение, которое называется «нокаутировать Макгрегора». Поделился ли своими советами Мейвезер с Нурмагомедовым? А нужны ли они ему?