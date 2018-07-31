До UFC в России осталось полтора месяца. Уже известны почти все участники исторического турнира

Источник: AP 2018

За 25-летнюю историю ивенты UFC проходили на территориях Японии, Канады, Англии, Китая, Германии, Польши, Австралии, Нидерландов, США, Бразилии, Швеции, Сингапура, Филиппин, Мексики, Хорватии, Ирландии, Новой Зеландии, ОАЭ и Пуэрто-Рико.

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Разговоры на тему события в России глава организации Дэна Уайт начал в 2013-м и после повторял стабильно каждый год. Но перейти от слов к официальному анонсу удалось лишь в 2018-м. В тот же год, когда лига получила российского чемпиона в лице Хабиба Нурмагомедова.

15 сентября UFC попробует сделать то, что пока не удалось ни Fight Nights, ни ACB, ни WFCA, ни M-1. А именно — собрать «Олимпийский», предварительно продав все предназначенные для этого билеты.

Когда мы (и не только) говорим о UFC в России, то обязательно всплывает имя Хабиба Нурмагомедова. Но, если он и появится субботним вечером в «Олимпийском», то лишь в качестве гостя.

В интернете лежит примерно очень много новостей/заметок/реплик, объясняющих, по какой причине лига не будет заходить на неизвестный для себя рынок, поставив в главный поединок вечера чемпионский бой. Если вдруг все доводы прошли мимо вас, и вы еще ждете громкого анонса, то можете перейти по этой ссылке и потерять надежду.

На момент выпуска данного материала исторический для России кард официально заполнен на 70 процентов.

Sport24 представляет все анонсированные поединки и предполагает, кто из российских бойцов сможет занять места в оставшихся четырех боях.

Чье участие не стало сюрпризом

Главный бой: Алексей Олейник — Марк Хант

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BldH0han8ir/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BldH0han8ir/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всегда можно выбрать себе соперника послабее, полегче, не такого опасного, но тогда и путь наш и имя будут не такими заслуживающими уважения. Спасибо Марк за принятый вызов, покажем классный бой. You can always choose your opponent weaker, easy, not so dangerous, but then and our path and name will not be competent to hear such respect. Thank you Mark @markhuntfighter for taking the challenge , show a cool fight. @ufc @ufceurope @ufcrussia #mma #fight #oldschool #warrior #ufc #ufcrussia #markhunt #oleynik #oleynikchoke #russia #ufcmoscow #teamboaconstrictor #sport #sambo #мма #бои #спорт #frm #маркхант #олейник #алексейолейник #стараяшкола #боец #rcc #воин #легенда #чемпион #champ #legend</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/alexeyoleynik1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexey Oleynik</a> (@alexeyoleynik1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-20T13:24:08+00:00">20 Июл 2018 в 6:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

13 мая Алексей Олейник задушил Джуниора Альбини, а уже 22 мая было официально объявлено, что российский тяжеловес станет хедлайнером шоу в Москве и встретится с Фабрисиу Вердумом. Вечером того же дня стало известно, что бразилец провалил один из допинг-тестов.

Главную роль в российском ивенте Олейник не потерял, а ему в соперники достался 44-летний Марк Хант.

Омари Ахмедов — СиБи Доллоуэй

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BklgAg7FXHe/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BklgAg7FXHe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? ОФИЦИАЛЬНО‼️ ??Омари Ахмедов vs. Си Би Доллавей?? . ? UFC Fight Night Moscow ?Москва ? 15 сентября ? Олимпийский . #TajWorldMMA #UFC #UFCFightNight #UFCMoscow #ОмариАхмедов #СиБиДоллавей #OmariAkhmedov #CBDollaway #Akhmedov #Dollaway #KhabibNurmagomedov #Россия #USA #Conormcgregor #Москва #Дагестан #WorldCup2018 #WorldCup #MMA #fight #Tajikistan #Dushanbe #Таджикистан #Душанбе #самбо #judo #bjj #wwe #bellator #acb</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tajworldmma/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> UFC | TAJWORLDMMA ? ??</a> (@tajworldmma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-28T22:58:01+00:00">28 Июн 2018 в 3:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

23 мая Менеджер Ахмедова Ризван Магомедов в интервью Sport24 сообщил, что Омари выступит в Москве «с большой долей вероятности». Так и произошло.

21 июня соперником Ахмедова официально стал СиБи Доллоуэй, по ходу выступлений в UFC успевший подраться с Лиото Мачидой, Майклом Биспингом и Гектором Ломбардом.

Маирбек Тайсумов — Дезмонд Грин

Позавчера Тайсумов сообщил, что будет драться с Дезмондом Грином (2 победы и 2 поражения в UFC).

Майрбек отдал должное сопернику и выразил надежду на то, что шестая досрочная победа все-таки позволит ему подраться с кем-то более известным.

Возможно, на руководство UFC подобный факт действительно окажет какое-то влияние. Однако в посольстве США едва ли на это обратят внимание при очередном запросе на выдачу Майрбеку визы.

Петр Ян — Силва Де Андраде

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlwQzADnyNO/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlwQzADnyNO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем привет , отличная новость! Свой следующий бой дай Бог я проведу в сентябре в Москве @ufc @ufceurope @ufcrussia????????? Мой оппонент является топ #15 -а это радует?????? thank you for the work of my managers ?начинаем пахать???. mma #моякоманда # #petryanmma #петрянмма #mix fight #mixmartialarts #омскбокс мск #petryan #ещебудетнашевремя #собакилаюткараванидет #зож?#силавединстве#сибирь#ufc #нишагуназад #единоборства #жизньбой #2018 @ufc #пощадынебудет #жизньспорт #одержимость #вместемыперлижелезобетонно #всемблагодаренктопомогалпомогает</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/petr_yan/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Петр "No Mercy" Ян</a> (@petr_yan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-27T23:48:09+00:00">27 Июл 2018 в 4:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В UFC мне сказали, что на 99 процентов свой следующий бой я проведу в Москве ».

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Это Петр Ян сказал Sport24 спустя несколько дней после успешного дебюта в сильнейшей лиге мира (в первом раунде нокаутировал японца Теруто Ишихару).

Руководство лиги не обмануло, и 15 сентября Петр дерется с 15-м номером рейтинга легчайшего дивизиона Силвой Де Андраде.

Чье участие предсказать было сложно

Шамиль Абдурахимов — Андрей Арловский

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkTwx87BQPj/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkTwx87BQPj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It’s on !!!! I’ll fight in #UFCMoscow September 15th .... Tuff / Dangerous opponent .... / ОФИЦИАЛЬНО !! Я дерусь на турнире #ufcмосква .... Соперник очень сильный и опасный .... #AndreiArlovski #AndreiThePitBullArlovski #OriginalPitBull #warlovski #foreverfighting #mma #ufc #ArlovskiWillBeReady#awesome #ufcfirsttimeinmoscow #ufcrussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/andreiarlovski/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andrei Arlovski</a> (@andreiarlovski) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-22T01:38:15+00:00">21 Июн 2018 в 6:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Карьера Шамиля Абдурахимова в UFC складывается таким образом, что о нем говорят только за неделю до его боя и неделю после.

И это несмотря на то, что, во-первых, его фамилию можно найти в топ-15 ростера тяжеловесов UFC, а, во-вторых, Шамиль является одним из четырех россиян, которые возглавляли какой-либо из турниров организации (в этом списке — Али Багаутинов, Хабиб Нурмагомедов и Александр Волков).

В общем, по причине не слишком успешного продвижения, участие Шамиля в российском ивенте предположить заранее едва ли представлялось возможным.

Но он получил в оппоненты 12-го номера рейтинга и возможность доказать, что говорить о нем нужно чуть больше.

Чье участие предсказать было невозможно.

Адам Яндиев — Кжиштоф Йотко

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blpg-Qfnvk2/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blpg-Qfnvk2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Yandiev vs Yotko?? #UFCmoscow @adam_yandiev_boroda @krzysztofjotko @ufc #adamboroda #borodateam #yandievbrothers #yandiev #ufcfightnights #ufc #fight #bjj judo #mosow #russia #poland</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/yandiev_brothers/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yandiev Brothers Official ©</a> (@yandiev_brothers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T08:54:49+00:00">25 Июл 2018 в 1:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последний раз Адам Яндиев дрался в октябре 2015 года. После он не раз отрицал даже малейшую возможность своего возвращения в профессиональный спорт из-за проблем со здоровьем.

В прошлом году Абукар Яндиев, давая интервью порталу Sportbox, говорил, что его подписание в UFC — вопрос практически решенный. Абукар отмечал, что матчмейкерам лиги нравится, в том числе, что у него достаточно популярный Instagram (431 тысяча подписчиков).

Тем не менее, Яндиев-старший так и не дождался конкретного предложения. Видимо, Instagram Адама (854 тысячи подписчиков) больше впечатлил работников UFC.

Алексей Кунченко — Тьяго Алвес

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl2VqWegPxZ/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl2VqWegPxZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#кунченко#скоронаufc#наконецто#долгожданноесобытие#скоробудетготовпрогноз#намоемканалевютубе#</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mma_ufc_acb__fight_nightglobal/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Прогнозы на ММА</a> (@mma_ufc_acb__fight_nightglobal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T08:26:06+00:00">30 Июл 2018 в 1:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Кунченко завоевал пояс M-1 Challenge в апреле 2016 года и с тех пор успел защитить его четыре раза.

Совсем недавно лига М-1 объявила о начале сотрудничества с UFC. Одна из договоренностей, по словам Вадима Финкельштейна, звучит так, что чемпионы его промоушена, которые сумели провести одну защиту титула, могут драться в UFC. Кунченко, по всей видимости, досталась роль первопроходца в выполнении данного пункта соглашения.

Соперник россиянина — 34-летний бразилец Тьяго Алвес.

Интересный факт для тех, кто любит цифры и статистику: к тому моменту, когда Кунченко дебютировал в ММА, за плечами Алвеса было 17 боев в UFC и 13 лет профессиональной карьеры.

Мераб Двалишвили — Тиррион Вэйр

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlV2grTluyM/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.799999999999997% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlV2grTluyM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Since Ricky Simon refused a rematch, I am happy to announce that I have a new opponent , Terrion Ware. The fight is on and the win will be mine..... September 15th in Moscow, Russia. This is our time #serralongoteam #georgia #usa ???? ???? ჩემი შემდეგი ორთაბრძოლა გაიმართება 15 სექტემბერს რუსეთის ქალაქ მოსკოვში. ჩემი მეტოქე არის ამერიკელი Terrion ware. როგორც იცით პირველად ტარდება UFC -ი რუსეთში. მე ყველაფერს გავაკეთებ გამარჯვებისთვის და ჩვენი ქვეყნის ღირსრლეულად წარმოჩენისთვის... ? #serralongo #lawmma #newyorkfighting #ufc #ufcrussia #georgia?? #usa</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/merab.dvalishvili/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Merab</a> (@merab.dvalishvili) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-17T17:38:12+00:00">17 Июл 2018 в 10:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это пока единственная пара, в которой оба бойца не имеют никакого отношения к России.

Про Мераба Двалишвили вы могли слышать в апреле этого года. В поединке против Рики Саймона грузинский спортсмен попался на удушающий прием за 57 секунда до окончания поединка.

Он не постучал в знак сдачи и не потерял сознание, но все равно судья признал его проигравшим. В этом материале мы назвали Мераба «самым терпеливым человеком планеты».

Чьих боев ждать еще

Никита Крылов — Ян Блахович/Джимми Манува

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlryOpQnBjF/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlryOpQnBjF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ян Блахович встретится с Никитой Крыловом на UFC Fight Night в Москве, кард пополнился ещё одним боем #ufc #fightnight #moscow #15сентября #никитакрылов #янблахович #спорт #мма #новости #москва</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/inside_fight/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Бокс, UFC, ММА</a> (@inside_fight) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-26T06:04:05+00:00">25 Июл 2018 в 11:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В интервью Sport24 глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион организации в полутяжелом весе Никита Крылов покинет промоушен и вновь подпишет контракт с UFC.

Сам Никита еще ничего не подтверждал, но тонко намекал на то, что слова промоутера имеют под собой определенную почву.

Журналист «Московского Комсомольца» Алексей Сафонов сообщил, что возвращение Крылова в UFC состоится на турнире в Москве, а соперником Никиты станет Ян Блахович.

Пока официальной информации по этому поводу нет, но по интернету уже гуляют фан-постеры к поединку.

На днях англичанин Джимми Манува у себя в социальных сетях анонсировал приближающуюся информацию по своему следующем бою.

И, на наш взгляд, вариант, что соперником Крылова станет Манува даже более логичен, чем вариант с Блаховичем.

Британец идет на серии из двух поражений, а поляк — на серии из трех побед. Вопрос: кому из них менее выгодно драться с человеком, который не выступал в UFC полтора года?

Рустам Хабилов ???

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Ba1FWzHjgVP/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba1FWzHjgVP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда в зале скучно!?? @islam_makhachev ты где!??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rustam_khabilov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rustam_khabilov</a> (@rustam_khabilov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-29T11:04:29+00:00">29 Окт 2017 в 4:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Хабилова точно такая же ситуация, как и у Майрбека Тайсумова. Пять побед подряд и проблемы с визой.

Менеджер спортсмена Ризван Магомедов в интервью Sport24 говорил, что у Хабилова высокие шансы выступить на турнире в Москве.

В общем, остается ждать, кого дадут Рустаму в соперники. Есть подозрение, что это будет кто-то, располагающийся за пределами топ-15 легкого дивизиона. Опять.

Дамир Исмагулов ???

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blxsv85Akm_/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blxsv85Akm_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Улыбку понимают на всех языках мира! Больше улыбок друзья, всем хорошего настроения!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ismagulov_damir/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дамир Исмагулов</a> (@ismagulov_damir) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T13:11:38+00:00">28 Июл 2018 в 6:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион М-1 в легком весе Дамир Исмагулов может вместе с Кунченко начать демонстрировать суть сотрудничества его организации с UFC.

Включить Исмагулова в список потенциальных участников московского турнира нас побудила фраза, сказанная спортсменом в интервью «Вестнику ММА» после поединка против Артема Дамковского.

Могу ли я выступить на турнире UFC в Москве? Да, это возможно. Пока не хочу раскрывать все карты, но это, повторюсь, возможный вариант.

Дмитрий Смоляков/Яна Куницкая —? /?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkZ6YAGgzXY/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkZ6YAGgzXY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Шаурма и Сталь ⛓?⛓</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/all_is_good_dima/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dima Smoliakov</a> (@all_is_good_dima) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-24T10:57:32+00:00">24 Июн 2018 в 3:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кард турнира будет состоять из 12 боев.

С одной стороны, в нем должен присутствовать хотя бы один женский поединок. Александра Албу дерется крайне редко, а в данный момент решает проблемы с миграционной службой. Методом исключения мы получаем Яну Куницкую.

С другой стороны, есть Дмитрий Смоляков. Уже не раз мелькавший в этом тексте менеджер Ризван Магомедов давал понять, что у Смолякова высокие шансы на выступление в Москве.

Куницкая сейчас находится в Лаc-Вегасе, а Смоляков в Калининграде. Пока Дмитрий ближе к столице.