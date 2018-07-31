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14:58 (мск), источник: Sport24

До UFC в России осталось полтора месяца. Уже известны почти все участники исторического турнира

Sport24 предполагает, кто займет оставшиеся вакантные места в «Олимпийском».

Источник: AP 2018

За 25-летнюю историю ивенты UFC проходили на территориях Японии, Канады, Англии, Китая, Германии, Польши, Австралии, Нидерландов, США, Бразилии, Швеции, Сингапура, Филиппин, Мексики, Хорватии, Ирландии, Новой Зеландии, ОАЭ и Пуэрто-Рико.

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Разговоры на тему события в России глава организации Дэна Уайт начал в 2013-м и после повторял стабильно каждый год. Но перейти от слов к официальному анонсу удалось лишь в 2018-м. В тот же год, когда лига получила российского чемпиона в лице Хабиба Нурмагомедова.

15 сентября UFC попробует сделать то, что пока не удалось ни Fight Nights, ни ACB, ни WFCA, ни M-1. А именно — собрать «Олимпийский», предварительно продав все предназначенные для этого билеты.

Когда мы (и не только) говорим о UFC в России, то обязательно всплывает имя Хабиба Нурмагомедова. Но, если он и появится субботним вечером в «Олимпийском», то лишь в качестве гостя.

В интернете лежит примерно очень много новостей/заметок/реплик, объясняющих, по какой причине лига не будет заходить на неизвестный для себя рынок, поставив в главный поединок вечера чемпионский бой. Если вдруг все доводы прошли мимо вас, и вы еще ждете громкого анонса, то можете перейти по этой ссылке и потерять надежду.

На момент выпуска данного материала исторический для России кард официально заполнен на 70 процентов.

Sport24 представляет все анонсированные поединки и предполагает, кто из российских бойцов сможет занять места в оставшихся четырех боях.

Чье участие не стало сюрпризом

Главный бой: Алексей Олейник — Марк Хант

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13 мая Алексей Олейник задушил Джуниора Альбини, а уже 22 мая было официально объявлено, что российский тяжеловес станет хедлайнером шоу в Москве и встретится с Фабрисиу Вердумом. Вечером того же дня стало известно, что бразилец провалил один из допинг-тестов.

Главную роль в российском ивенте Олейник не потерял, а ему в соперники достался 44-летний Марк Хант.

Омари Ахмедов — СиБи Доллоуэй

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23 мая Менеджер Ахмедова Ризван Магомедов в интервью Sport24 сообщил, что Омари выступит в Москве «с большой долей вероятности». Так и произошло.

21 июня соперником Ахмедова официально стал СиБи Доллоуэй, по ходу выступлений в UFC успевший подраться с Лиото Мачидой, Майклом Биспингом и Гектором Ломбардом.

Маирбек Тайсумов — Дезмонд Грин

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Позавчера Тайсумов сообщил, что будет драться с Дезмондом Грином (2 победы и 2 поражения в UFC).

Майрбек отдал должное сопернику и выразил надежду на то, что шестая досрочная победа все-таки позволит ему подраться с кем-то более известным.

Возможно, на руководство UFC подобный факт действительно окажет какое-то влияние. Однако в посольстве США едва ли на это обратят внимание при очередном запросе на выдачу Майрбеку визы.

Петр Ян — Силва Де Андраде

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«В UFC мне сказали, что на 99 процентов свой следующий бой я проведу в Москве».

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Это Петр Ян сказал Sport24 спустя несколько дней после успешного дебюта в сильнейшей лиге мира (в первом раунде нокаутировал японца Теруто Ишихару).

Руководство лиги не обмануло, и 15 сентября Петр дерется с 15-м номером рейтинга легчайшего дивизиона Силвой Де Андраде.

Чье участие предсказать было сложно

Шамиль Абдурахимов — Андрей Арловский

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Карьера Шамиля Абдурахимова в UFC складывается таким образом, что о нем говорят только за неделю до его боя и неделю после.

И это несмотря на то, что, во-первых, его фамилию можно найти в топ-15 ростера тяжеловесов UFC, а, во-вторых, Шамиль является одним из четырех россиян, которые возглавляли какой-либо из турниров организации (в этом списке — Али Багаутинов, Хабиб Нурмагомедов и Александр Волков).

В общем, по причине не слишком успешного продвижения, участие Шамиля в российском ивенте предположить заранее едва ли представлялось возможным.

Но он получил в оппоненты 12-го номера рейтинга и возможность доказать, что говорить о нем нужно чуть больше.

Чье участие предсказать было невозможно.

Адам Яндиев — Кжиштоф Йотко

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Последний раз Адам Яндиев дрался в октябре 2015 года. После он не раз отрицал даже малейшую возможность своего возвращения в профессиональный спорт из-за проблем со здоровьем.

В прошлом году Абукар Яндиев, давая интервью порталу Sportbox, говорил, что его подписание в UFC — вопрос практически решенный. Абукар отмечал, что матчмейкерам лиги нравится, в том числе, что у него достаточно популярный Instagram (431 тысяча подписчиков).

Тем не менее, Яндиев-старший так и не дождался конкретного предложения. Видимо, Instagram Адама (854 тысячи подписчиков) больше впечатлил работников UFC.

Алексей Кунченко — Тьяго Алвес

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Алексей Кунченко завоевал пояс M-1 Challenge в апреле 2016 года и с тех пор успел защитить его четыре раза.

Совсем недавно лига М-1 объявила о начале сотрудничества с UFC. Одна из договоренностей, по словам Вадима Финкельштейна, звучит так, что чемпионы его промоушена, которые сумели провести одну защиту титула, могут драться в UFC. Кунченко, по всей видимости, досталась роль первопроходца в выполнении данного пункта соглашения.

Соперник россиянина — 34-летний бразилец Тьяго Алвес.

Интересный факт для тех, кто любит цифры и статистику: к тому моменту, когда Кунченко дебютировал в ММА, за плечами Алвеса было 17 боев в UFC и 13 лет профессиональной карьеры.

Мераб Двалишвили — Тиррион Вэйр

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Это пока единственная пара, в которой оба бойца не имеют никакого отношения к России.

Про Мераба Двалишвили вы могли слышать в апреле этого года. В поединке против Рики Саймона грузинский спортсмен попался на удушающий прием за 57 секунда до окончания поединка.

Он не постучал в знак сдачи и не потерял сознание, но все равно судья признал его проигравшим. В этом материале мы назвали Мераба «самым терпеливым человеком планеты».

Чьих боев ждать еще

Никита Крылов — Ян Блахович/Джимми Манува

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В интервью Sport24 глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион организации в полутяжелом весе Никита Крылов покинет промоушен и вновь подпишет контракт с UFC.

Сам Никита еще ничего не подтверждал, но тонко намекал на то, что слова промоутера имеют под собой определенную почву.

Журналист «Московского Комсомольца» Алексей Сафонов сообщил, что возвращение Крылова в UFC состоится на турнире в Москве, а соперником Никиты станет Ян Блахович.

Пока официальной информации по этому поводу нет, но по интернету уже гуляют фан-постеры к поединку.

На днях англичанин Джимми Манува у себя в социальных сетях анонсировал приближающуюся информацию по своему следующем бою.

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И, на наш взгляд, вариант, что соперником Крылова станет Манува даже более логичен, чем вариант с Блаховичем.

Британец идет на серии из двух поражений, а поляк — на серии из трех побед. Вопрос: кому из них менее выгодно драться с человеком, который не выступал в UFC полтора года?

Рустам Хабилов ???

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У Хабилова точно такая же ситуация, как и у Майрбека Тайсумова. Пять побед подряд и проблемы с визой.

Менеджер спортсмена Ризван Магомедов в интервью Sport24 говорил, что у Хабилова высокие шансы выступить на турнире в Москве.

В общем, остается ждать, кого дадут Рустаму в соперники. Есть подозрение, что это будет кто-то, располагающийся за пределами топ-15 легкого дивизиона. Опять.

Дамир Исмагулов ???

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Чемпион М-1 в легком весе Дамир Исмагулов может вместе с Кунченко начать демонстрировать суть сотрудничества его организации с UFC.

Включить Исмагулова в список потенциальных участников московского турнира нас побудила фраза, сказанная спортсменом в интервью «Вестнику ММА» после поединка против Артема Дамковского.

Могу ли я выступить на турнире UFC в Москве? Да, это возможно. Пока не хочу раскрывать все карты, но это, повторюсь, возможный вариант.

Дмитрий Смоляков/Яна Куницкая —? /?

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Кард турнира будет состоять из 12 боев.

С одной стороны, в нем должен присутствовать хотя бы один женский поединок. Александра Албу дерется крайне редко, а в данный момент решает проблемы с миграционной службой. Методом исключения мы получаем Яну Куницкую.

С другой стороны, есть Дмитрий Смоляков. Уже не раз мелькавший в этом тексте менеджер Ризван Магомедов давал понять, что у Смолякова высокие шансы на выступление в Москве.

Куницкая сейчас находится в Лаc-Вегасе, а Смоляков в Калининграде. Пока Дмитрий ближе к столице.

Ярослав Степанов

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