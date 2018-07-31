«Делаю то же, что и моя семья, уже 100 лет. Душу людей»
Легенда ММА вернулся в 51 год. И снова побеждает.
Легенда ММА вернулся в 51 год. И снова побеждает.
Легенда MMA 1990-х Ренцо Грейси тряхнул стариной в недавнем турнире в Сингапуре. 51-летний бразилец доказал, что руки помнят, как сдавливать горло соперникам. «Лента.ру» расскажет о потомке родоночальников бразильского
Ренцо Грейси родился в спортивной семье. Его дед — Карлос Грейси, — один из ответственных за то, что в современных смешанных единоборствах (MMA) дело раз за разом доходит до тягучей борьбы в партере, удушений и болевых. Вместе с братом Хелиу, они и основали бразильское
Потому Ренцо на роду было написано: душить и учить душить. Начал он славное дело предков еще в Бразилии.
Чтобы узнать насколько страстным может быть тренер, надо видеть как Ренцо буквально уничтожает кузена Даниэла за ошибки на тренировке.
«Если бы я начал тебе объяснять, что ты делаешь не так, у меня на эту ***** весь день уйдет!» — и это не самое жесткое, из того, что довелось услышать Даниэлю от грозного братца.
Подвиги Ройса Грейси, первого чемпиона UFC, задавали высокую планку для всех (а их, поверьте, немало) членов семьи. Его кузен Ренцо также застал времена боев без перчаток и прочих прелестей смешанных единоборств 1990-х.
В 1995 году Грейси добрался до финала турнира по боям без правил World Combat Championships. Примечательно, что согласно регламенту, борцы и ударники были разведены вплоть до решающего матча. Ренцо, как грэпплера, отнесли в категорию первых. В стартовом бою бразильцу противостоял дзюдоист из Голландии Бен Спайкерс.
К сожалению для голландца, техника бесконтактного боя не сработала. На следующий день Ренцо «задушил» соперника, и, припомнив Спайкерсу его баловство, в довесок наступил на голову. Конечно, бразилец после принес извинения. Но интернет все помнит.
В решающем бою Ренцо расправился с кикбоксером Джеймсом Веррингом. Он разделил участь Спайкерса. Забавно, что первоначально Грейси принял участие в турнире, так как искал встречи с распиаренным на тот момент американским бойцом Бартом Вейлом. Обладатель олдскульных усищ и звезднополосатых шорт приписывал себе титулы по шутфайтингу (гибриду
В 1997 году еще находились желающие как следует уронить бразильское
Было анонсировано шесть боев. Последним из них стало противостояние Ренцо Грейси, мастера бразильского
Взаимная «любовь» сторонников
Когда схватка переместилась к ограждениям, на арене началось безумие. Одни пытались забраться на ограждение клетки, другие напротив — пытались нарушителей сбросить. Бой был остановлен и в этой неразберихе Грейси отхватил пару ударов от фанатов Тадеу. Ренцо терпеть не стал. Он ответил, после чего началась массовая драка с участием более чем четырехсот болельщиков, метанием стульев и даже стрельбой. Беспорядки на Pentagon Combat лишили жителей Рио смешанных единоборств на добрый десяток лет.
Свершения семьи Грейси удивляли весь мир. Но из Японии время от времени поглядывали за бразильцами с ухмылкой. Так, легендарный дзюдоист Масахико Кимура специально прилетел в Рио, чтобы на «Маракане» показать местным чья борьба сильнее. Грейси любят вспоминать, как бесстрашный Хелио вышел против японского чемпиона. Якобы обреченный на провал, но преисполненный надеждой отстоять честь бразильского
Сперва японец одолел Ройлера, брата Ройса. А позже и самого трехкратного чемпиона UFC. Годы спустя, правда, бразилец возьмет реванш. Но его победу не назовешь чистой: после матча Ройса уличили в употреблении анаболических стероидов.
Так или иначе, в августе 2000-го на турнире Pride 10, «Охотник на Грейси» встретился с очередной жертвой. Им и стал Ренцо. Бразилец умело противостоял известному своей креативностью японцу. Но силы были неравны. В итоге, по иронии судьбы, Ренцо попался на кимуру. Но самое удивительное то, как потомок первых Грейси принял свое поражение. Поднявшись, Ренцо попросил микрофон и публично признал, что Сакураба превосходит его как боец.
В 2010 году, казалось, Ренцо проводит свой последний бой. Уход на пенсию не удался — на UFC в
Однажды поздним
Сингапурский промоушен One Championship решил поностальгировать. На турнир Reign of Kings анонсировали бой уже 51-летнего Ренцо с 43-летним Юки Кондо, также попылившим в Pride. Да и куда более опытным бойцом с рекордом 60−35. В то время, как у Грейси всего 14 побед и семь поражений.
«Я делаю то, что делает моя семья уже 100 лет. Душу людей», — подытожил Ренцо после победы.