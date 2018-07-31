«Делаю то же, что и моя семья, уже 100 лет. Душу людей»

Источник: AP 2018

Легенда MMA 1990-х Ренцо Грейси тряхнул стариной в недавнем турнире в Сингапуре. 51-летний бразилец доказал, что руки помнят, как сдавливать горло соперникам. «Лента.ру» расскажет о потомке родоночальников бразильского джиу-джитсу, прославленном тренере, бескомпромиссном бойце и без пяти минут уголовнике.

Дела семейные

Ренцо Грейси родился в спортивной семье. Его дед — Карлос Грейси, — один из ответственных за то, что в современных смешанных единоборствах (MMA) дело раз за разом доходит до тягучей борьбы в партере, удушений и болевых. Вместе с братом Хелиу, они и основали бразильское джиу-джитсу.

Потому Ренцо на роду было написано: душить и учить душить. Начал он славное дело предков еще в Бразилии. Джиу-джитсу Грейси помогало ему выживать в боях по правилам vale tudo (читай: без правил). А в середине 1990-х Ренцо иммигрировал в США. В Нью-Йорке у бразильца своя академия джиу-джитсу. С 1996 года боевую оснастку прошло множество известных бойцов, выступавших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и других промоушенах. Ну и Гай Ричи. Не смейтесь, у режиссера «Большого куша» черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Чтобы узнать насколько страстным может быть тренер, надо видеть как Ренцо буквально уничтожает кузена Даниэла за ошибки на тренировке.

«Если бы я начал тебе объяснять, что ты делаешь не так, у меня на эту ***** весь день уйдет!» — и это не самое жесткое, из того, что довелось услышать Даниэлю от грозного братца.

Подвиги Ройса Грейси, первого чемпиона UFC, задавали высокую планку для всех (а их, поверьте, немало) членов семьи. Его кузен Ренцо также застал времена боев без перчаток и прочих прелестей смешанных единоборств 1990-х.

Наказал пранкера

В 1995 году Грейси добрался до финала турнира по боям без правил World Combat Championships. Примечательно, что согласно регламенту, борцы и ударники были разведены вплоть до решающего матча. Ренцо, как грэпплера, отнесли в категорию первых. В стартовом бою бразильцу противостоял дзюдоист из Голландии Бен Спайкерс.

Спайкерс не стал дожидаться непосредственно поединка и начал наносить сопернику психологические удары. В виде телефонных пранков в ночь перед турниром.

К сожалению для голландца, техника бесконтактного боя не сработала. На следующий день Ренцо «задушил» соперника, и, припомнив Спайкерсу его баловство, в довесок наступил на голову. Конечно, бразилец после принес извинения. Но интернет все помнит.

В решающем бою Ренцо расправился с кикбоксером Джеймсом Веррингом. Он разделил участь Спайкерса. Забавно, что первоначально Грейси принял участие в турнире, так как искал встречи с распиаренным на тот момент американским бойцом Бартом Вейлом. Обладатель олдскульных усищ и звезднополосатых шорт приписывал себе титулы по шутфайтингу (гибриду про-рестлинга и соревновательных боев), завоеванные в Японии. Точнее, титулы были, но Вейл, пользуясь тогдашним уровнем осведомленности граждан и отсутствием YouTube, опускал тот факт, что при всей брутальности, сценарий поединков в шутфайтинге оговаривался заранее. Неудивительно, что с турнира Вейл снялся. К его чести, впрочем, надо отметить, что у американца все же было пару боев не по сценарию. Где он себя показал вполне заурядным бойцом.

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Побоище в Рио

В 1997 году еще находились желающие как следует уронить бразильское джиу-джитсу. Этим воспользовались при организации турнира по боям без правил в Рио-де-Жанейро. Событие Pentagon Combat вошло в историю. Но, увы, не по спортивным причинам.

Было анонсировано шесть боев. Последним из них стало противостояние Ренцо Грейси, мастера бразильского джиу-джитсу, и Еужениу Тадеу, практиковавший лута ливре, или бразильскую свободную борьбу. Смесь дзюдо, борьбы в стиле кэтч, ударных техник под жгучим латиноамериканским соусом.

Взаимная «любовь» сторонников джиу-джитсу к фанатам лута ливре была настолько велика, что промоутеры турнира нарочно сократили квоту на билеты для последних. Несмотря на это, поклонники Тадеу проникли на арену заранее.

Когда схватка переместилась к ограждениям, на арене началось безумие. Одни пытались забраться на ограждение клетки, другие напротив — пытались нарушителей сбросить. Бой был остановлен и в этой неразберихе Грейси отхватил пару ударов от фанатов Тадеу. Ренцо терпеть не стал. Он ответил, после чего началась массовая драка с участием более чем четырехсот болельщиков, метанием стульев и даже стрельбой. Беспорядки на Pentagon Combat лишили жителей Рио смешанных единоборств на добрый десяток лет.

Бой с «Охотником на Грейси»

Свершения семьи Грейси удивляли весь мир. Но из Японии время от времени поглядывали за бразильцами с ухмылкой. Так, легендарный дзюдоист Масахико Кимура специально прилетел в Рио, чтобы на «Маракане» показать местным чья борьба сильнее. Грейси любят вспоминать, как бесстрашный Хелио вышел против японского чемпиона. Якобы обреченный на провал, но преисполненный надеждой отстоять честь бразильского джиу-джитсу. Семейные хроники рисуют из японца гиганта, хотя габриты его были весьма скромны — 170 сантиметров при весе в 85 килограммов. Хелио же по правде был выше, и лишь немного легче. Так или иначе, Грейси уступил Кимуре. Японец применил гяку-удэ-гарами, воздействовав на локоть Хелио. Бразилец отказывался признавать поражение, за него решение принял его угол, выбросив полотенце. С тех пор прием японца вошел в арсенал борцов бразильского джиу-джитсу как «кимура».

Спустя почти сорок лет Грейси вновь встретили угрозу с востока. Новым врагом стал Кадзуси Сакураба. Борец и рестлер собрал за свою карьеру немало скальпов — Витор Белфорт, Куинтон Джексон, Кен Шемрок. Но специальностью Сакурабы стали именно представители гордого семейства Грейси.

Сперва японец одолел Ройлера, брата Ройса. А позже и самого трехкратного чемпиона UFC. Годы спустя, правда, бразилец возьмет реванш. Но его победу не назовешь чистой: после матча Ройса уличили в употреблении анаболических стероидов.

Так или иначе, в августе 2000-го на турнире Pride 10, «Охотник на Грейси» встретился с очередной жертвой. Им и стал Ренцо. Бразилец умело противостоял известному своей креативностью японцу. Но силы были неравны. В итоге, по иронии судьбы, Ренцо попался на кимуру. Но самое удивительное то, как потомок первых Грейси принял свое поражение. Поднявшись, Ренцо попросил микрофон и публично признал, что Сакураба превосходит его как боец.

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Возвращение хулигана

В 2010 году, казалось, Ренцо проводит свой последний бой. Уход на пенсию не удался — на UFC в Абу-Даби бразилец бесславно проиграл американцу Мэту Хьюзу. Четыре года спустя имя Ренцо всплыло в заголовках спортивных СМИ. Он снова подрался, но уже вне ринга.

Однажды поздним нью-йоркским вечером Ренцо, вместе с родными и друзьями возвращался с вечеринки. Компания решила сделать небольшой крюк через один из баров. Конфликт с вышибалой вылился в судебный иск. Ренцо грозила тюрьма за групповое нападение. Сам бразилец будет разводить руками и называть это преувеличением. Он никого не бил, а всего навсего повалил вышибалу на землю. Тюрьмы Грейси удастся избежать. Ренцо пошел на сделку с судом и на долгое время вновь пропал с радаров.

Сингапурский промоушен One Championship решил поностальгировать. На турнир Reign of Kings анонсировали бой уже 51-летнего Ренцо с 43-летним Юки Кондо, также попылившим в Pride. Да и куда более опытным бойцом с рекордом 60−35. В то время, как у Грейси всего 14 побед и семь поражений.