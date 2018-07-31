Зима близко. Почему Конор не будет бегать от Хабиба
Самый большой бой в истории UFC в шаге от оформления.
Самый большой бой в истории UFC в шаге от оформления.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора становится все ближе. Сейчас кажется, что ему не может помешать абсолютно ничего. Теперь даже ирландец, признал: он близок к заключению контракта.
НАДЕЖДА НА 2018-й
— Конор, близки ли вы к тому, чтобы заключить контракт на бой с Хабибом?
— Да, очень близок.
— Состоится ли бой в 2018 году?
— Я в это верю и надеюсь на это.
Такого содержания диалог с Макгрегором был опубликован во вторник, 31 июля, порталом TMZ. Ирландец отвечал на вопросы журналиста в
Что все это означает?
Хабиб и его команда всерьез подогревают интерес к бою с самого момента победы над Элом Яквинтой и завоевания титула UFC. Все начиналось с «пришло время встретиться с курицей» — фразы, которую Хабиб бросил на торжественной встрече в аэропорту Махачкалы.
С тех пор трэштока в исполнении россиянина было немало. Самое свежее — его комментарий по поводу решения суда оставить Макгрегора на свободе за атаку на автобус в Бруклине перед UFC 223. «Наконец-то вся эта история закончилась, Конор. Я был бы расстроен, если бы ты угодил за решетку. Теперь я смогу устроить показательную казнь в октагоне. За все, что ты сделал. Я жду тебя и твою ирландскую команду в Америке в ноябре, чтобы покончить с этим раз и навсегда», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.
Ранее россиянин в качестве возможной даты боя называл 6 октября или 30 декабря. Приоритетной считается первая дата, именно ее Хабиб указал в эфире программы «Разрешите вас перебить» месяц назад. Уже тогда он говорил, что переговоры близки к завершению.
КОНОРУ ЭТО НУЖНО
Можно сколько угодно подогревать интерес к бою, но он не состоится, если оба бойца не буду хотеть выйти в октагон. В том, что этот бой нужен Хабибу, сомнений нет. Несмотря на то, что он — действующий чемпион, его наследие не будет великим без победы над Макгрегором, который доминировал в легком весе несколько лет. Бой с Конором — шанс для Хабиба войти в историю не только как чемпион мира, но и как один из лучших бойцов в истории.
Макгрегору этот поединок нужен по несколько другим причинам. Он — из той категории спортсменов, которые не могут мириться с тем, что находятся не на вершине. Конор — из породы
При этом Макгрегор понимает, что бой для него не будет легким, поэтому и не спешит соглашаться на него. Контракт мог бы быть подписан уже давно, но пока этот момент всякий раз откладывался. Ирландцу, чтобы иметь хороший шанс на успех, надо сильно очень хорошо потренироваться. Он не выступал в UFC с ноября 2016 года, и такой простой может сказаться самым негативным образом.
Даже в лучшей форме Конор — вполне удобный соперник для Хабиба, так как в борьбе и физической подготовке ему уступает значительно, а после двухгодичного перерыва — вовсе почти без шансов. При этом списывать Макгрегора все равно нельзя, ведь он в любую секунду боя способен нокаутировать соперника одним ударом. Как сложится поединок — тема для отдельного разговора, а сейчас можно лишь понадеяться, что бой вообще состоится. Сейчас все к этому близко как никогда. .