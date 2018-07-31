Зима близко. Почему Конор не будет бегать от Хабиба

Источник: Спорт-Экспресс

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора становится все ближе. Сейчас кажется, что ему не может помешать абсолютно ничего. Теперь даже ирландец, признал: он близок к заключению контракта.

НАДЕЖДА НА 2018-й

— Конор, близки ли вы к тому, чтобы заключить контракт на бой с Хабибом?

— Да, очень близок.

— Состоится ли бой в 2018 году?

— Я в это верю и надеюсь на это.

Такого содержания диалог с Макгрегором был опубликован во вторник, 31 июля, порталом TMZ. Ирландец отвечал на вопросы журналиста в Нью-Йорке, но отметил, что бой, скорее всего, состоится в Лас-Вегасе.

Что все это означает? Кто-то скажет, что ничего нового, ведь слухи о том, что поединок готовится, идут не первый месяц. Все так, но теперь об этом напрямую сказал ирландец, чего раньше не было. До этого момента он заявлял лишь о теоретической возможности боя с Хабибом, а сейчас признал: работа над этим идет, и она почти завершена.

Хабиб и его команда всерьез подогревают интерес к бою с самого момента победы над Элом Яквинтой и завоевания титула UFC. Все начиналось с «пришло время встретиться с курицей» — фразы, которую Хабиб бросил на торжественной встрече в аэропорту Махачкалы.

С тех пор трэштока в исполнении россиянина было немало. Самое свежее — его комментарий по поводу решения суда оставить Макгрегора на свободе за атаку на автобус в Бруклине перед UFC 223. «Наконец-то вся эта история закончилась, Конор. Я был бы расстроен, если бы ты угодил за решетку. Теперь я смогу устроить показательную казнь в октагоне. За все, что ты сделал. Я жду тебя и твою ирландскую команду в Америке в ноябре, чтобы покончить с этим раз и навсегда», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

Ранее россиянин в качестве возможной даты боя называл 6 октября или 30 декабря. Приоритетной считается первая дата, именно ее Хабиб указал в эфире программы «Разрешите вас перебить» месяц назад. Уже тогда он говорил, что переговоры близки к завершению.

КОНОРУ ЭТО НУЖНО

Можно сколько угодно подогревать интерес к бою, но он не состоится, если оба бойца не буду хотеть выйти в октагон. В том, что этот бой нужен Хабибу, сомнений нет. Несмотря на то, что он — действующий чемпион, его наследие не будет великим без победы над Макгрегором, который доминировал в легком весе несколько лет. Бой с Конором — шанс для Хабиба войти в историю не только как чемпион мира, но и как один из лучших бойцов в истории.

Макгрегору этот поединок нужен по несколько другим причинам. Он — из той категории спортсменов, которые не могут мириться с тем, что находятся не на вершине. Конор — из породы чемпионов-индивидуалистов, таких как Криштиану Роналду, Роджер Федерер, Флойд Мейвезер: им мало просто заниматься любимым делом, они должны быть только на вершине. На втором месте они чувствуют себя крайне не комфортно.

При этом Макгрегор понимает, что бой для него не будет легким, поэтому и не спешит соглашаться на него. Контракт мог бы быть подписан уже давно, но пока этот момент всякий раз откладывался. Ирландцу, чтобы иметь хороший шанс на успех, надо сильно очень хорошо потренироваться. Он не выступал в UFC с ноября 2016 года, и такой простой может сказаться самым негативным образом.