Исчадие ада: мэром американского города стал самый пугающий рестлер в мире

Каин — жуткий, демонический монстр, вселяющий ужас на ринге на своих противников благодаря огромным габаритам и красно-черной маске, которая, согласно задумке авторов образа, скрывает обезображенное лицо. На ринге этот персонаж не раз совершал жесточайшие приёмы, в том числе с применением подручных средств.