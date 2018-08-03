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20:51 (мск), источник: Р-Спорт

Исчадие ада: мэром американского города стал самый пугающий рестлер в мире

Бывший профессиональный рестлер Гленн Джейкобс, более известный под прозвищем Каин, был избран мэром американского города Нокс Каунти, что находится в штате Теннесси.

Источник: Reuters
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Каин — жуткий, демонический монстр, вселяющий ужас на ринге на своих противников благодаря огромным габаритам и красно-черной маске, которая, согласно задумке авторов образа, скрывает обезображенное лицо. На ринге этот персонаж не раз совершал жесточайшие приёмы, в том числе с применением подручных средств.

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По информации USA Today, программа Джейкобса заключалась в понижении налогов и увеличении количества рабочих мест. Бывший рестлер также выступал против практики АНБ следить за гражданами США. Политическую карьеру Джейкобс решил начать сразу же после окончания выступлений в WWE, сменив демонический образ на деловой костюм.

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