Исчадие ада: мэром американского города стал самый пугающий рестлер в мире
Бывший профессиональный рестлер Гленн Джейкобс, более известный под прозвищем Каин, был избран мэром американского города Нокс Каунти, что находится в штате Теннесси.
Бывший профессиональный рестлер Гленн Джейкобс, более известный под прозвищем Каин, был избран мэром американского города Нокс Каунти, что находится в штате Теннесси.
Каин — жуткий, демонический монстр, вселяющий ужас на ринге на своих противников благодаря огромным габаритам и
По информации USA Today, программа Джейкобса заключалась в понижении налогов и увеличении количества рабочих мест. Бывший рестлер также выступал против практики АНБ следить за гражданами США. Политическую карьеру Джейкобс решил начать сразу же после окончания выступлений в WWE, сменив демонический образ на деловой костюм.