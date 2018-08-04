Названа дата боя Нурмагомедова с Макгрегором

Как сообщается, бой Нурмагомедов — Макгрегор будет центральным событием бойцовского вечера UFC 229, который пройдет 6 октября на домашнем стадионе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Нурмагомедов будет защищать в бою с Макгрегором свой пояс чемпиона мира в легком весе по версии UFC.