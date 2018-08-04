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02:24 (мск), источник: Р-Спорт

Названа дата боя Нурмагомедова с Макгрегором

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе, сообщается на официальном сайте UFC.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, бой Нурмагомедов — Макгрегор будет центральным событием бойцовского вечера UFC 229, который пройдет 6 октября на домашнем стадионе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Нурмагомедов будет защищать в бою с Макгрегором свой пояс чемпиона мира в легком весе по версии UFC.

Нурмагомедов 8 апреля в Нью-Йорке победил американца Эла Яквинту, одержав 26-ю победу подряд и первым из россиян став чемпионом UFC. Макгрегор полтора года не проводил боев MMA. Накануне титульного боя Нурмагомедова 7 апреля ирландец напал на автобус с участниками турнира UFC 223, после чего был арестован полицией. Однако в результате судебного разбирательства Макгрегор избежал тюремного наказания.

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